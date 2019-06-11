Инфляция в Венесуэле с начала года составила более 900% 2 11.06.2019, 8:24

Представители законной власти озвучили итоги правления узурпатора Мадуро.

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Альварадо заявил, что с начала года инфляция в Венесуэле превысила 900%, сообщает nv.ua.

«Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января 2019 года) — 905,6%», — заявил депутат.

Inflación Mayo 31,3%

Inflación Acumulada 905,6%

Inflación interanual 815.194%



Se sigue destruyendo el salario del venezolano!



El encaje legal no resuelve la variación de precios y además PROFUNDIZA la contracción económica. pic.twitter.com/csA6zWLd4h — Angel Alvarado (@AngelAlvaradoR) 10 июня 2019 г.

Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов. Из-за рекордной инфляции сотни тысяч жителей страны недоедают, а миллионы уже покинули Венесуэлу в последние годы.