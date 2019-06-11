закрыть
11 июня 2019, вторник, 10:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Инфляция в Венесуэле с начала года составила более 900%

2
  • 11.06.2019, 8:24

Представители законной власти озвучили итоги правления узурпатора Мадуро.

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Альварадо заявил, что с начала года инфляция в Венесуэле превысила 900%, сообщает nv.ua.

«Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января 2019 года) — 905,6%», — заявил депутат.

Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов. Из-за рекордной инфляции сотни тысяч жителей страны недоедают, а миллионы уже покинули Венесуэлу в последние годы.


популярное за неделю

Мнение

Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России?
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России? Валерий Карбалевич
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе NEXTA
Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип