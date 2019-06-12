Марцел Личка: Когда мне сказали про возможность поработать в «Динамо», я не знал, где Брест. Это во Франции? 12.06.2019, 18:42

МАРЦЕЛ ЛИЧКА

ФОТО: DYNAMO-BREST.BY

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как попал в клуб.

- Когда Радек (Латал — прим.) сказал мне про возможность поработать в брестском "Динамо", я не знал, где Брест. "Брест? Это во Франции? Там, где играл мой брат?" — такая была первая мысль. Радек: "Нет, это в Беларуси". Про Беларусь слышал, что оттуда БАТЭ. Мой друг Давид Зоубек выступал в минском "Динамо". Все.

В первый год моей работы в "Динамо" ни я, ни Латал ничего не знали про силу других команд в лиге и необходимость играть на искусственном поле. На второй год это знание пришло. Кроме того, зимой костяк команды сохранился. В команде есть конкуренция. Никто не может быть уверенным в том, что он в основном составе. Два раза Миля (Милевский — прим.) не играл, Сава (Савицкий. — прим.) не играл, Денис Лаптев — тоже. Никто не обижается, все выкладываются на тренировках. И когда наши футболисты входят в игру со скамейки, то добавляют качества. Нет такого, чтобы после замены становилось хуже: либо на том же уровне, либо лучше, — передает слова Лички sport.tut.by.

Напомним, в августе прошлого года Личка стал главным в "Динамо", так как Латала и его сменщика клуб уволил. Под руководством Лички команда завершила чемпионат страны прошлого года на шестом месте с отставанием от БАТЭ в 21 очко.