Названы европейские страны, где жители больше всего тратят 21.06.2019, 20:33

Кто из европейцев живет «на широкую ногу»?

Жители Люксембурга тратят на 32% больше, чем европейцы в среднем: это самый высокий показатель в ЕС, согласно данным европейского статистического агентства Евростат, сообщает «Европульс».

«На широкую ногу» также живут немцы (они тратят на 21% больше среднего по ЕС); на третьем месте австрийцы (на 16% больше среднего).

Скромнее всех в ЕС живут болгары: они тратят на 44% меньше среднего по ЕС. Следом идут хорваты (на 37% меньше среднего) и венгры (на 36% меньше).

Всего жители 10 стран Евросоюза из 28 тратят больше среднего, а в 6 странах уровень затрат на человека был ниже на 25%, чем в среднем по ЕС.

Эксперты Евростата оценивали общую стоимость товаров и услуг, которыми так или иначе пользуются жители ЕС. Помимо этого учитывалась стоимость бесплатных услуг, которые предоставляет государство и некоммерческие организации. К ним относится, например, благоустройство общественных пространств или благотворительные концерты.