Виталий Портников: Подошел к концу век авторитарных режимов Путина, Лукашенко и Назарбаева Виталий Портников

24.06.2019, 11:50

Виталий Портников

Об олигархическом правлении и утрате адекватности.

Олигархические режимы на постсоветском пространстве один за другим демонстрируют непонимание политических реалий и народных настроений. После Молдовы, где контролировавший страну на протяжении многих лет бизнесмен Влад Плахотнюк утратил власть, пришел черед массовых протестов в Грузии. Поводом оказался визит российской парламентской делегации на сессию некоей Межпарламентской ассамблеи православия, и появление главы этой ассамблеи, депутата Государственной Думы России Сергея Гаврилова, в кресле спикера грузинского парламента.

Грузия, которая находится достаточно далеко от Молдовы, «устроена» практически также – по крайней мере, как Молдова во времена Влада Плахотнюка. И в той, и в другой стране есть всесильный олигарх: в Молдове это был Плахотнюк, в Грузии – Бидзина Иванишвили, который возглавляет правящую партию, а на деле оказывает влияние на все институции. При этом сразу же после прихода к власти Иванишвили возглавлял правительство, а Плахотнюк очень хотел стать премьером, но теневое руководство оказалось куда эффективнее.

И там, и там сила режима держится на страхе коррумпированных политических элит – причем не только провластных, но и оппозиционных – перед хозяином страны и его возможностями. И там, и там ведущие политики из лагеря оппонентов – причем на уровне бывших премьер-министров – сидят в тюрьме за злоупотребление властью, но все прекрасно понимают подлинные причины этого наказания и то, кто его определил.

И самое важное: и Молдова, и Грузия – это страны, часть территорий которых с 90-х годов прошлого века находится под российским контролем. Властям, таким образом, удается использовать западную поддержку странам, пострадавшим от оккупации, но при этом сохранять режимы «наших сукиных детей» и искать пути заработка уже во взаимоотношениях с Кремлем. Понятно, что об эффективности таких режимов говорить не приходится. Но не приходится говорить и об адекватности их создателей.

Влад Плахотнюк просчитался тогда, когда не допустил даже теоретической возможности, что его оппоненты договорятся, и их союз поддержат в Вашингтоне, Москве и Брюсселе. Бидзина Иванишвили допустил другую ошибку. И это вовсе не появление российского депутата в кресле спикера парламента Грузии – тут об ошибке говорят и сам Иванишвили, и его соратники, и оппозиционеры. Ошибкой была думать, что можно «втихую» легитимизировать визит в Грузию парламентской делегации страны, оккупирующей грузинские территории. Визит, якобы, на международный форум – непонятно чего и непонятно зачем, но очень престижно для маленькой страны. А если престижно, то нельзя же сорвать такое важное мероприятие отказом принять делегацию одной из стран-членов, да еще и православной до краев!

Этот хитроумный план, который должен был в будущем помочь улучшению отношений Тбилиси и Москвы – очевидно, прежде всего экономических – мог быть сорван любым случайным обстоятельством, любой деталью. И когда депутат Сергей Гаврилов забрался в кресло грузинского спикера, земля разверзлась.

Бидзина Иванишвили получил массовые протесты оппозиции, отставку спикера парламента, всеобщий народный гнев и срыв туристического сезона, вызванный запретом Владимира Путина на полеты в Грузию и отказом Ростуризма продавать путевки в эту страну. И это только начало кризиса.

Можно, конечно, предположить, что Иванишвили удержится. Но адекватности это ему не прибавит. Потому что это — не его личная неадекватность.

Олигархическое правление на постсоветском пространстве исчерпало себя еще до того, как подошел к концу век авторитарных режимов Путина, Лукашенко и Назарбаева. Олигархи оказались мельче и недальновиднее, чем откровенные диктаторы. И теперь остается только следить, как они будут проваливаться – в Молдове, в Грузии, а в ближайшее время и в Украине, где новый президент Владимир Зеленский по-прежнему ассоциируется у многих со своим многолетним партнером Игорем Коломойским и другими украинскими олигархами.

Уже через несколько месяцев эта «ассоциированность», которая помогла олигархам усилить свое влияние после президентских выборов 2019 года, приведет к серьезному конфликту между государством и олигархами, прежде всего — тем же Коломойским. Но государство не проиграет по одной простой причине: на его стороне, как и в истории с Молдовой (а, может быть, вскоре и с Грузией), окажутся Запад и Кремль. И в Вашингтоне, и в Москве начинают приходить к пониманию, что лучше договариваться – или враждовать – с институциями, чем пытаться найти общий язык с постсоветскими феодалами ХХІ века.

Виталий Портников, «Детали»