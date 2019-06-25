закрыть
25 июня 2019, вторник, 9:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как белорусский водитель «победил» камеру фотофиксации ГАИ

  • 25.06.2019, 9:15
  • 2,031

Что будет с незаконными штрафами другим автомобилистам?

Камеры фотофиксации скоростного режима уже стали привычным явлением в повседневной жизни водителей. Где их только нет и что они только не ограничивают! Но расставлять их тоже нужно с умом и знанием законодательства. И да, они должны "дружить" с дорожными знаками, ограничивающими скоростной режим. А вот в этой части иногда бывают нюансы, пишет abw.by.

История Алексея - красноречивый тому пример. 3 марта дней Алексей ехал по трассе М1 Брест - Минск - граница РФ. Вдруг краем глаза он заметил вспышку камеры фотофиксации. На спидометре - "109", на дорожном знаке - "120". Что это значит? Наверное, ошибка какая-то. Через пару дней Алексей все же решил проверить через официальный сайт МВД Беларуси наличие нарушений ПДД, числящихся за ним. Чутье не подвело: после введения персональных данных ресурс сообщил об одном наложенном штрафе.

Благо наличие видеорегистратора в автомобиле Алексея позволило понять, почему нарушение было зафиксировано, хотя самого нарушения как такового не было, как бы странно это ни звучало.

Алексей: "Чтобы оспорить постановление, я хорошо подготовился. Проехал по этому же маршруту и обнаружил проблему с установкой знаков ограничения скорости на данном участке. Часть знаков была или завешена, или отвернута от дороги, что автоматически отменяло их действие. Иными словами, водитель должен двигаться в этом месте так, как будто никакого знака здесь нет. На 517-м километре автодороги установлен знак "120" для легковых автомобилей. В тот день знак не был ни отвернут, ни завешен - он действовал. От этого знака до 509-го километра, где была установлена камера фотофиксации, настроенная на ограничение "90", отсутствовали обозначенные перекрестки, равно как и населенные пункты. Был только один зачехленный знак "120" на 511-м километре дороги. В обычное время данный знак повышает скоростной режим для авто, въезжающих на автодорогу перед этим знаком.

Получился интересный казус: те, кто ехал по дороге с 517-го километра, по Правилам могли ехать со скоростью 120, а те, кто только въехал на дорогу перед знаком на 511-м километре, - только 90. А такого быть не может. Вернее, может, как в моем случае и произошло, но быть не должно. Я глубоко засомневался, что камера может различать тех, кто едет по дороге издалека, и тех, кто только что на нее попал. Поэтому свои сомнения изложил в заявлении в ГАИ с просьбой отменить постановление.

Кстати, благодаря форумам и общению в соцсетях выяснилось, что я не единственный водитель, который попался на эту камеру фотофиксации. Все были в недоумении, почему по знаку можно было ехать 120, а камера ловила на 90. На отмену постановления, вынесенного в отношении меня, я особо не рассчитывал. Но в УГАИ Витебского облисполкома к моим аргументам отнеслись внимательно - и произошло чудо, вернее, справедливость. Постановление отменили.

И не просто отменили с направлением материалов на новое рассмотрение, с мотивировкой "в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения"…

Статья 9.6 ПИКоАП. Обстоятельства, исключающие административный процесс

1. Обстоятельствами, исключающими административный процесс в отношении физического лица, являются:

1) отсутствие события административного правонарушения;

2) отсутствие в деянии состава административного правонарушения;

3) истечение сроков наложения административного взыскания…

Что же все-таки произошло? Почему настройки камеры фотофиксации противоречили установленным дорожным знакам, ограничивающим скоростной режим? Ответ на этот вопрос есть.

Алексей: "Я считаю, что ГАИ обоснованно установила ограничение скорости "90" на данном участке - он серьезно нуждался в ремонте, был запрос от "Витебскоблавтодора" на этот счет. Кстати, спасибо одному из пользователей соцсетей за запрос и публикацию ответа от Министерства транспорта. И за проведенную работу по систематизации всей информации по местам установки камер, знаков и т.д. Я воспользовался его выкладками в процессе подготовки заявления.

В СЗАО "Безопасные дороги" полностью и правильно выполнили свои обязанности по фиксации превышения скорости. У них была информация об установленном ограничении скорости на данном участке, согласование ГАИ на установку камеры. В их обязанности не входит проверять корректность введенных ограничений, установки знаков и т.д.

УГАИ Витебского облисполкома, которое рассматривало мое заявление, повело себя адекватно, отменив неправомерное постановление в мой адрес. Никаких отсылок к "несертифицированным видеорегистраторам", "экспертизам видеозаписей" и прочей ерунды. Заявление рассмотрели, видеозапись просмотрели, разобрались с сутью - отменили постановление (я до последнего сомневался в успехе). Но далеко не все отделения ГАИ ведут себя аналогично. Есть немало ситуаций, когда люди борются с системой и не могут доказать свою невинность.

Вина лежит на ДЭУ, чьи работники развернули (зачехлили) знаки ограничения скорости, но не установили никаких временных знаков, насколько знаю - на это даже есть соответствующие требования СТБ. Получается так, что должностные лица ГАИ теперь знают о сложившейся ситуации. И вопрос в том, как они будут решать эту проблему. Я не один, кто получил постановление с данной камеры за все дни, которые она работала, а работала она длительный период времени. Некоторые, кто двигался со скоростью 120-129, получили штрафы на гораздо большие суммы. И не все в отличие от меня смогли собрать информацию, правильно подготовить заявление и добиться своего. Как будут отменять их постановления и возвращать уплаченные штрафы? Кто понесет ответственность за это? Или предпочтут замять?"


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич