Глава Минэкономразвития России: Обсуждаем введение единой валюты с Беларусью 15 8.06.2019, 12:11

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Максим Орешкин заявил, что этот пункт прописан в «союзном договоре».

Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Беларуси обсуждается, решение будет приниматься на уровне Лукашенко и Путина, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщает РИА "Новости".

В субботу на полях ПМЭФ прошли переговоры Орешкина и министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого. Орешкин и Крутой возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию "интеграции", которую Беларуси и Россия решили создать в конце 2018 года.

"Вы говорили про единую валюту – да, этот пункт записан в "союзном договоре", поэтому это обсуждается. Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать. Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту "союзного договора". Еще раз отмечу – за пределы "союзного договора" мы не выходим", - сказал Орешкин.