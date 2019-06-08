«Баста»: Лукашенко хочет одновременно с парламентскими выборами провести референдум об объединении с Россией 1 8.06.2019, 12:44

Фото: svaboda.org

Нас ждет горячяя осень, друзья.

Помните, Макей пару дней назад успокаивал нас? Говорил, что придет время, и белорусам все расскажут о переговорах об «интеграции» с Россией. Кажется, лукашенковского министра опередили, сообщает Telegram-канал «Баста!»

Россия и Беларусь обсуждают вопрос введения единой валюты. Об этом сообщил министр экономического развития соседней страны Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.

«Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать», - заявил чиновник.

Между тем, из разных источников сообщают, что Лукашенко готов одновременно с парламентскими выборами провести референдум об объединении с Россией.

Нас ждет горячая осень, друзья.