Топ-10 вариантов для отпуска в Беларуси 1 19.07.2019, 21:40

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В Беларуси много очаровательных мест, в которых большая часть из нас никогда и не была.

Если во время летнего отпуска не удается выбраться на отдых за границу, не стоит расстраиваться и уж тем более оставаться в Минске. Ведь в Беларуси много очаровательных мест, в которых большая часть из нас никогда и не была. Команда Tам.by собрала 10 интересных усадьб и гостинично-развлекательных комплексов нашей страны, в которых можно провести яркий отпуск.

Парк-музей интерактивной истории «Сула»

Где: д. Сула (Минская область)

Сколько: от 100 рублей за номер на день

Как вам такой вариант – вместо залитого солнцем пляжа отправиться в отпуск прямиком в прошлое? А это вполне реально в парке-музее интерактивной истории «Сула», где можно перенестись прямиком в Беларусь XVIII века. Причем всем этим великолепием можно не просто полюбоваться, но и погрузиться в него с головой, арендовав для себя домик викингов, бутик-отель, ледовню-флигель или дом эконома.

Посетители усадьбы могут не только гулять по живописному берегу озера и парку, но и отправиться на экскурсии для детей и взрослых, покататься на лошадях или в бричках, оседлать квадроциклы или взмыть в небо на вертолетах – эти исторические неточности придется простить.

Усадьба «Аксиос»

Где: д. Войшкуны, ул. Центральная, помещение 53-55 (Витебская область)

Сколько: от 35 рублей за номер на день

Каждый год, планируя отпуск, мы стремимся открыть что-то новое за границей Беларуси, упуская из виду, что о самой нашей родине и отдыхе внутри ее мы знаем совсем мало. А ведь, возможно, решение поменять пляж Красного моря на Голубые озера станет одним из лучших в жизни!

Усадьба «Аксиос» расположилась как раз в этом живописном уголке Беларуси – рядом чистейшее озеро Балдук и красивейший лес. В любой момент можно взять лодку или велосипед и отправиться изучать этот край, или выбрать пешую прогулку, или провести уютный дождливый день в комфортной усадьбе у камина. А чтобы расслабиться, словно под палящим солнцем, всего-то нужно открыть двери бани.

Усадьба «Добра Хата»

Где: д. Прилепы, пер. Школьный, 1 (Минская область)

Сколько: от 65 рублей с человека за сутки

А если затяжные рабочие будни в течение года изнурили так сильно, что хочется просто лежать у бассейна, то дорога в «Добру хату». Стильная усадьба поможет снять усталость как рукой, ведь на ее территории есть и водная зона, и русская баня, и джакузи, и финская сауна, и даже турецкий хаммам.

Чтобы внести какое-то разнообразие в релакс-программу, можно заглянуть в креативную зону с караоке и домашним кинотеатром или в бар с бильярдом. А если найдутся силы – и вовсе отправиться на теннисный корт.

Агротуристический комплекс «Матчына хата»

Где: д. Ивашковичи, ул. Центральная, 2 (Гомельская область)

Сколько: уточняйте у администратора

Если можно было бы взять и совместить теплые воспоминания из каникул у бабушки и в летних лагерях, то получилась бы именно «Матчына хата». Здесь гостей ждет настоящая белорусская баня, купание в речке сбор грибов и ягод, пешие прогулки. Есть и места для спортивных активностей – футбольная и волейбольная площадки, столы для тенниса и бильярда.

В усадьбе понравится любителям животных — тут можно увидеть милейших дружелюбных коз, лошадей, кроликов, уток, овец, гусей и другую живность. Милый ослик и вовсе разрешит детишкам на нем прокатиться.

А если этого окажется мало, можно отправиться в экскурсию по Национальному музею «Припятский», музею природы, музею героя Великой отечественной войны деда Талаша.

Гостинично-развлекательный комплекс «Ранчо»

Где: д. Студеная Гута (Гомельская область)

Сколько: уточняйте у администратора

А может, стоит провести отпуск на Диком Западе? Тогда запрыгивайте в седло, держите направление на Чернигов и не задавайте никаких вопросов! Ведь рядом с Гомелем расположился гостинично-развлекательный комплекс в ковбойском стиле.

Из атрибутов Дикого Запада здесь декор, ресторан и всем известный аттракцион бык-родео – только истинный ковбой продержится достаточно долго на спине механического зверя! А в остальном в комплексе достаточно и интересных современных развлечений – есть пейнтбол, лазертаг, веревочный городок для детей и взрослых, различные квесты и спортивные игры.

Дом отдыха «Серебряный родник»

Где: д. Крупенино (Витебская область)

Сколько: от 150 рублей за номер на день

Когда еще заботиться о своем теле, как не во время отпуска? И даже если до заморских грязевых ванн в ближайшее время не добраться, можно отправиться в дом отдыха «Серебряный родник», где клиентам обеспечивают уход для тела и лица, доступ к тренажерному залу, финской сауне и русской бане с купелью родниковой воды.

Кстати, это не единственная возможность окунуться в родниковую воду в этом месте. Фишка дома отдыха – крытый бассейн, наполненный ею!

Из развлечений – спортивные площадки, детские зоны, бильярд, пешие, велосипедные и даже конные прогулки по набережной, катамараны. Или можно уединиться в барбекю-зоне и наслаждаться запахом дыма.

Горнолыжная база «Силичи»

Где: д. Силичи (Минская область)

Сколько: от 50 рублей за номер на день

Как правило, о «Силичах» мы вспоминаем, когда зимой выбираем место для лыж или доски. Но и летом там можно отлично провести время. Например, на спортивных площадках, за игрой пейнтбол или лазертаг, гонками в картинге или на умиротворяющей рыбалкой на Лесном озере. А остановиться можно в уютном номере в гостинице или гостевом домике.

Лидский хуторок

Где: д. Селец, ул. Молодежная, 4 (Гродненская область)

Сколько: от 100 рублей за номер на день

Еще одно отличное место для уединенного отдыха, расположившееся под кронами деревьев на окраине Лиды в удалении от жилой застройки. Можно просто потягивать прохладительные напитки на уютной террасе, можно проводить дни и ночи в двухэтажной бане, для детей есть специальная площадка с батутом и качелями.

А если дух приключений не дает сидеть на месте, советуем отправиться вместе с хозяевами усадьбы на охоту или рыбалку, выбраться на экскурсию в Жировичский монастырь или Лидский замок. Мало и этого? Тогда в программу можно включить музыкантов, файер-шоу и даже рыцарский турнир!

Дом рыбака

Где: д. Коробчицы, ул. Мира, 100 (Гродненская область)

Сколько: от 15 рублей с человека за сутки

А может, ваша мечта – посвятить весь отпуск рыбалке? Тогда нужно ехать в сторону Гродно, где на территории в 33 гектара раскинулось живописное местечко с водоемами, тайными тропками и густыми лесами, где можно и порыбачить, и поохотиться вдоволь.

А чтобы из воспоминаний об отпуске остались не только картинки с удочкой в руках, здесь есть и множество других вариантов хорошо провести время – от классических беседок с мангалами, бани и спортивных площадок до целого вейк-парка!

Грин Клаб

Где: хутор Поснудье (Витебская область, Браславский район)

Сколько: уточняйте у администратора

Зачем ехать на моря, если даже Браславские озера многие белорусы толком и не видели? А ведь это вариант провести отпуск с меньшими финансовыми вложениями и гарантированно без проблем с акклиматизацией.

Отдых в гамаках и шезлонгах на берегу водоема Снуды, прогулки на лошадях, велосипедах, лодках и катамаранах, детские и спортивные площадки, собственный ресторан с уникальными яствами – все это в распоряжении отдыхающих. А если хочется еще больше азарта и драйва, то можно поучаствовать в соревнованиях на байдарках и квестах.