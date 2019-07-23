Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, под которые сам попадает? 19 23.07.2019, 14:28

5,251

Одна из статей вводит уголовную ответственность за восхваление нацизма.

Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», сообщает пресс-служба диктатора.

Закон предусматривает сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (ст. 328 Уголовного кодекса). При этом срок лишения свободы по ч. 2 этой статьи устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 — от 6 до 15 лет (до принятия закона — соответственно от 5 до 8 и от 8 до 15 лет).

Эти поправки, напомним, не сразу прошли голосование в «парламенте» из-за позиции МВД. Первоначально их исключили из второго чтения, и лишь спустя полгода «палатка» смогла за них проголосовать.

Также закон, который подписал Лукашенко, вводит уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.

До пяти лет лишения свободы по ст. 130 УК теперь будет грозить не только за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», но и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».

Напомним, что в ноябре 1995 в интервью немецкой газете Handelsblatt Лукашенко похвалил Гитлера.

«История Германии — это слепок в какой-то степени истории Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин, благодаря очень жесткой власти известным Адольфом Гитлером... Не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента... Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти... Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного лидера... Глава государства — президент, его авторитет, его ведущая роль выходят на этом этапе на первое место... Этому учит нас немецкая история», — заявил Лукашенко в 1995 году.

Кроме того, в стране вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга, а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.