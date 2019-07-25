«Цистерна чуть на меня не упала» 3 25.07.2019, 12:50

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Фото Александра Хитрова

Очевидцы рассказали о ЧП с пропаном на железной дороге в Витебской области.

В youtube появилось видео с места аварии железнодорожного состава под Оршей.

Оказывается, жертв удалось избежать чудом.

«Я сидела на перроне на скамейке. Посыпались камни - не то не ноги, не то куда… Я сюда отвернулась, а как повернулась - так ужас один. Цистерна чуть на меня не упала», - говорит женщина, которая стала очевидцем ЧП.

По уточненной информации, с рельсов сошло 18 цистерн, груженных сжиженным газом. Движение поездов на участке остановлено. В Оршу из Минска уже прибыли представители руководства Белорусской железной дороги. К месту аварии до поздней ночи людей не подпускали, опасаются взрыва газа.