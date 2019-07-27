Белорусские колхозы: бесхозяйственность и низкая зарплата 27.07.2019, 15:40

ФОто: gs.by

Что на самом деле происходит в колхозах.

Неравнодушный житель деревни Золотеево Зельвенского района прислал в редакцию «Газеты Слонiмаскай» письмо. В письме мужчина сообщил о том, что не может смотреть на то безобразие и бесхозяйственность, которые происходят на молочно-товарной ферме в Золотеево.

«На ферме нет ни бачка, ни ведер, чтобы доярка могла корову подмыть, нет соломы, чтобы подослать скот, которому приходится стоять в навозе по колено. Одна доярка попросила заведующего убрать навоз, так ей ползарплаты урезали. И у слесарей нет ни шланга, ничего. У нас в совхозе вообще ничего толкового нет», — сообщалось в письме. Письмо сопровождалось несколькими удручающими фотографиями с огромными лужами навозной жижи и обездвиженным, лежащим в грязи животным.

Корреспонденты отправились в Золотеево на молочно-товарную ферму. Выйдя из машины, которую припарковали на дороге недалеко от фермы, почувствовали резкий запах навоза. Этот запах усиливался по мере приближения к животноводческим помещениям. На ферме увидели буренок, которые наслаждались свежей зеленой травой. Рядом стояли двое рабочих. Узнав, что мы из газеты, мужчины обрадовались и один из них сказал:

— Из газеты? Это хорошо, вы как раз нам и нужны. Здесь мы работаем животноводами: пасем и кормим скот. Наша ферма в КСУП «Бородичи» — лучшая из лучших: у нас и люди работящие, и работники есть. А вот бухгалтерию разогнать надо: зарабатываем мы очень мало, минималка выходит. Нам за ночь платили вообще один рубль, хотя коров мы пасли днем и ночью. Более того, мы корма из МАЗа выгружаем вручную, за что нам никто не платит, обидно. Да ладно, мы и вручную бы разгружали корма, если бы наш труд оплачивался. И у доярок зарплата маленькая. На каждую доярку приходится по 70 коров, — сетовал один из рабочих, рассказывая о ситуации.

ФОто: gs.by

Мы попросили животноводов проводить нас на ферму, чтобы посмотреть, в каких условиях находятся животные. В коровнике тоже чувствовался резкий запах навоза, на полу лежал навоз, а поверх него — солома. Рабочий сказал, что солому животным подстилают через день. За фермой на улице находится большая куча навоза, рядом с которой в тюках хранится солома для подстила животных.

ФОто: gs.by

— Посмотрите, какая куча навоза, ее надо убирать, но нет техники, — заметил один из рабочих.

На улице тоже буренки стояли в грязи, перемешанной с навозом.

ФОто: gs.by

Конечно, это не допустимо, чтобы в XXI веке в таком состоянии была молочно-товарная ферма, где находятся животные, которые дают мясо и молоко. И если, как утверждают работники, эта ферма самая лучшая, то что происходит в остальных, остается только догадываться.

Руководитель КСУП «Бородичи» согласен, что не все на ферме хорошо.

— В настоящее время у нас идет уборка, поэтому, может, что-то не получается сделать. Но я до вас и после вас на этой ферме был. Подстилки для коров было достаточно, и в выгулах у животных не было такой грязи, и того, о чем вы говорите, я не увидел. А ловушки для навоза для того и созданы, чтобы его убрать, после того как закончится уборка и посевная.

ФОто: gs.by

— У коров на ферме подстилка вперемешку с навозом, так должно быть?

— Конечно, это нормально.

— Рабочие говорят, что не хватает ведер на ферме.

— У меня есть заведующий, который мне делает заявку. В настоящее время ведра есть на складе.

— Рабочие недовольны зарплатой.

— Заработная плата выплачивается согласно действующим расценкам в хозяйстве. В хозяйстве достаточная заработная плата. Сегодня каждому маленькая зарплата. Я не думаю, что и вы довольны своей зарплатой, наверное, хотели бы больше получать.

На ферме не все хорошо, чтобы было хорошо, не всегда получается, — заметил руководитель.

ФОто: gs.by

Возвращаясь на обратном пути из Золотеева, мы увидели группу людей, сидящих у поля. Выяснилось, что все они приехали полоть свеклу из Зельвенского центра занятости. В числе их были безработные и даже пенсионеры.

— Вы все безработные?

— Да, приехали сюда работать из центра занятости. Приехали, чтобы подзаработать, здоровье позволяет.

— Сколько зарабатываете за день?

— Неплохо платят: по двадцать рублей в день выходит, бывает меньше, например, когда дожди идут, то меньший объем работы выполняем.

— В Зельве работы нет?

— Какая в Зельве работа, скоро все позакрывают. Хорошо, что хоть эти колхозы есть, есть где подзаработать. И хорошо, что хоть эта работа есть.

ФОто: gs.by

— Такое огромное поле, как же вы его обработаете вручную? Неужели техники нет для такого адского труда?

— Эти все вопросы не к нам. Да, здесь 90 гектаров. Адский труд, но работать приходится. Привлекают работать и БРСМовцев, они помогают.

— За день сколько пропалываете?

— Нас десять человек, поэтому соток семь-восемь пропалываем. Зато колхоз обедами бесплатно кормит.

Одна женщина из группы безработных рассказала, что ранее она работала в Зельве в столовой сельхозтехники, но предприятие закрылось, поэтому она осталась без работы.

— В Зельве вообще столовых нет, только один ресторан. У нас сложно трудоустроиться. Раньше хоть трикотажная фабрика была, где пол-Зельвы работало, а сейчас кто в колхоз, кто без работы.

Вы хоть плохо про нас не пишите, а то и эту работу от нас заберут, — бросила реплику на прощание пожилая женщина.