закрыть
9 июля 2019, вторник, 18:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые назвали самые расслабляющие цвета в интерьере

2
  • 9.07.2019, 17:06
  • 3,272

Эти цвета помогу создать в доме атмосферу спокойствия и уюта.

Большое исследование, проведенное производителем бумаги Г. Ф. Смитом совместно с университетом Сассекса, доказывает, что цветовые предпочтения у многих людей совпадают. Авторы исследования обнаружили, что цветовая палитра зеленого и синего оказалась самой популярной, пишет «Новое время».

Согласно исследованию, когда люди смотрят на эти цвета — особенно темно-синий — их сердечный ритм физически снижается, создавая ощущение спокойствия и расслабления.

Как исследовали влияние цветов

В исследовании поучаствовали 26 000 человек из 100 стран. Их спрашивали о предпочтениях в цветах в течение четырехмесячного периода в 2017 году. Участники называли свой любимый цвет, а также объяснение того, почему они предпочитают тот или иной оттенок. Несмотря на то, что результаты включали практически все мыслимые цвета, на первом месте были синие и зеленые цвета с оттенком голубовато-зеленого под названием Marrs Green, который получил звание любимого цвета людей во всем мире.

Одно из первых цветовых исследований, проведенных еще в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго, также показало, что синий цвет был любимым цветом респондентов.

Исследователи также выяснили, почему большинство участников опроса сошлись в своем предпочтении синего и зеленого цветов. Оказывается, прослеживается связь между оттенком и эмоциями.

«Во-первых, чем насыщеннее цвет, тем больше он связан с возбуждением и стимуляцией. Во-вторых, чем светлее цвет, тем больше он связан со спокойствием и расслаблением», — считает профессор университета Сассекса Анна Франклин. С этими эмоциями и связана палитра цветов синего и зеленого — они действуют на человека успокаивающе.

Как подобрать сочетание цветов в интерьере

Микс зеленого и синего цветов, а также всевозможных их оттенков, создадут в помещении атмосферу расслабления и помогут почувствовать релакс. К примеру, можно выбрать пододеяльник светло-зеленого или нежно-голубого цветов. Релакс, музыка и успокаивающие цвета будут создавать в спальне благотворную атмосферу для сна.

С синим или голубым оттенками сочетается насыщенный цвет марсала. Добавьте элемент декора в вашу гостиную или спальню. Также можно добавить яркие краски к старой мебели самостоятельно — к тому же, это гораздо дешевле, чем покупка новых предметов. Синий — цвет релакса. Повесьте в прихожей картину с изображением океана (или любую другую картину в синей раме) или украсьте кухню лазурными элементами — ваши гости оценят такой выбор.

Добавьте немного успокаивающей атмосферы на свою кухню с помощью посуды синего или зеленого оттенков. Вместо посуды можно добавить в интерьер салфетки — фиолетовый цвет или синий превосходно подойдут. И не забывайте про цветы. Это не только красивый элемент декора, но и польза для всех жильцов дома, отмечают эксперты.


популярное за неделю

Мнение

Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец