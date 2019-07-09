Ученые назвали самые расслабляющие цвета в интерьере 2 9.07.2019, 17:06

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Эти цвета помогу создать в доме атмосферу спокойствия и уюта.

Большое исследование, проведенное производителем бумаги Г. Ф. Смитом совместно с университетом Сассекса, доказывает, что цветовые предпочтения у многих людей совпадают. Авторы исследования обнаружили, что цветовая палитра зеленого и синего оказалась самой популярной, пишет «Новое время».

Согласно исследованию, когда люди смотрят на эти цвета — особенно темно-синий — их сердечный ритм физически снижается, создавая ощущение спокойствия и расслабления.

Как исследовали влияние цветов

В исследовании поучаствовали 26 000 человек из 100 стран. Их спрашивали о предпочтениях в цветах в течение четырехмесячного периода в 2017 году. Участники называли свой любимый цвет, а также объяснение того, почему они предпочитают тот или иной оттенок. Несмотря на то, что результаты включали практически все мыслимые цвета, на первом месте были синие и зеленые цвета с оттенком голубовато-зеленого под названием Marrs Green, который получил звание любимого цвета людей во всем мире.

Одно из первых цветовых исследований, проведенных еще в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго, также показало, что синий цвет был любимым цветом респондентов.

Исследователи также выяснили, почему большинство участников опроса сошлись в своем предпочтении синего и зеленого цветов. Оказывается, прослеживается связь между оттенком и эмоциями.

«Во-первых, чем насыщеннее цвет, тем больше он связан с возбуждением и стимуляцией. Во-вторых, чем светлее цвет, тем больше он связан со спокойствием и расслаблением», — считает профессор университета Сассекса Анна Франклин. С этими эмоциями и связана палитра цветов синего и зеленого — они действуют на человека успокаивающе.

Как подобрать сочетание цветов в интерьере

Микс зеленого и синего цветов, а также всевозможных их оттенков, создадут в помещении атмосферу расслабления и помогут почувствовать релакс. К примеру, можно выбрать пододеяльник светло-зеленого или нежно-голубого цветов. Релакс, музыка и успокаивающие цвета будут создавать в спальне благотворную атмосферу для сна.

С синим или голубым оттенками сочетается насыщенный цвет марсала. Добавьте элемент декора в вашу гостиную или спальню. Также можно добавить яркие краски к старой мебели самостоятельно — к тому же, это гораздо дешевле, чем покупка новых предметов. Синий — цвет релакса. Повесьте в прихожей картину с изображением океана (или любую другую картину в синей раме) или украсьте кухню лазурными элементами — ваши гости оценят такой выбор.

Добавьте немного успокаивающей атмосферы на свою кухню с помощью посуды синего или зеленого оттенков. Вместо посуды можно добавить в интерьер салфетки — фиолетовый цвет или синий превосходно подойдут. И не забывайте про цветы. Это не только красивый элемент декора, но и польза для всех жильцов дома, отмечают эксперты.