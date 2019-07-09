Глава службы внешней разведки России встретился с председателем КГБ Вакульчиком в Бресте 9 9.07.2019, 17:14

1,094

Сергей Нарышкин

Руководители спецслужб подтвердили готовность «к дальнейшему углублению сотрудничества».

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по приглашению главы КГБ Беларуси Валерия Вакульчика посетил Брест, чтобы «обсудить результаты и перспективы взаимодействия спецслужб в сфере обеспечения национальных интересов двух стран». Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки России.

Во время визита Нарышкина отмечена «важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и угрозам безопасности «союзного государства».

Подтверждена готовность СВР России и КГБ Беларуси к дальнейшему углублению сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодействия «в духе братских отношений между странами».