закрыть
9 июля 2019, вторник, 18:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Глава службы внешней разведки России встретился с председателем КГБ Вакульчиком в Бресте

9
  • 9.07.2019, 17:14
  • 1,094
Сергей Нарышкин

Руководители спецслужб подтвердили готовность «к дальнейшему углублению сотрудничества».

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по приглашению главы КГБ Беларуси Валерия Вакульчика посетил Брест, чтобы «обсудить результаты и перспективы взаимодействия спецслужб в сфере обеспечения национальных интересов двух стран». Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки России.

Во время визита Нарышкина отмечена «важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и угрозам безопасности «союзного государства».

Подтверждена готовность СВР России и КГБ Беларуси к дальнейшему углублению сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодействия «в духе братских отношений между странами».


популярное за неделю

Мнение

Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец