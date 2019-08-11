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Археологи нашли в пустыне цивилизацию, существовавшую задолго до Древнего Египта

  • 11.08.2019, 13:28
Археологи нашли в пустыне цивилизацию, существовавшую задолго до Древнего Египта

Представители цивилизации строили «стоунхенджи» и были многоженцами.

Международная группа ученых обнаружила захоронения цивилизации, которая существовала в Ливийской пустыне задолго до Древнего Египта. Об этом сообщает издание Science Alert.

Для представителей цивилизации было характерно многоженство / фото: Czekaj-Zastawny et al., African Archaeological Review, 2019

Найденные останки и артефакты датируются 9300-4000 годами до нашей эры и свидетельствуют о существовании развитого социума. Исследователи изучили захоронения, относящиеся к концу неолита (4600-4000 годы до нашей эры), и установили, что для этой культуры характерно выращивание домашнего скота и создание мегалитических построек, напоминающих Стоунхендж.

В 2001-2003 годах археологи раскопали три кладбища с 68 скелетами и артефактами, включая глиняную посуду, украшения из морских раковин, камней и страусиной скорлупы. Исследователи выяснили, что у этих людей была низкая детская смертность, высокий рост и большая продолжительность жизни (40-50 лет).

В 2009-2016 годах были обнаружены еще два кладбища со 130 скелетами и небольшим количеством артефактов. Согласно результатам анализа, эти люди были небольшого роста, с высокой детской смертностью и небольшой продолжительностью жизни.

По мнению исследователей, одно из мест захоронения предназначалось для людей высокого социального статуса, другое - для рабочего класса. Также для представителей данной цивилизации было характерно многоженство (соотношение полов составляло три женщины на одного мужчину).

У одного из кладбищ имелась отдельная зона захоронения детей в возрасте до трех лет, так как при достижении трехлетнего возраста дети считались такими же людьми, как и остальные. Также имеются свидетельства уважительного отношения к предкам, чьи скелеты в некоторых случаях пытались реконструировать при повторном захоронении. Все это указывает на уровень культурного развития, превосходящий обычных скотоводов.


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