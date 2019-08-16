Стало известно, почему нельзя понижать градус алкоголя 15 16.08.2019, 10:13

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Пять тезисов для тех, кто хочет утром чувствовать себя бодро.

Неприятные ощущения после праздников и вечеринок не удерживают людей от употребления алкогольных напитков. Поэтому разглагольствовать о вреде спиртного особого смысла нет. А вот поговорить о том, что можно сделать, чтобы уменьшить симптомы алкогольной интоксикации (похмелья), которые особенно ярко проявляются на следующее утро, будет весьма кстати, billionnews.ru.

В частности существует правило, которое гласит, что понижать градус алкоголя во время праздника нельзя (например, употреблять после коньяка вино). Так можно избежать особо острых проявлений абстинентного синдрома и даже алкогольного отравления. Почему это справедливо с физиологической точки зрения? Давайте попробуем разобраться.

1. Как работает защитный механизм организма?

Для организма алкоголь — это токсин, пагубное действие которого необходимо как можно скорее нейтрализовать. Сигнал об этом подают особые рецепторы, которые включают механизм расщепления отравляющего этанола на более безопасные уксусный альдегид и воду. Это очень тонкая настройка, поскольку степень реакции и активности рецепторов напрямую зависит от количества поступающего алкоголя и степени его крепости.

2. Почему при понижении градуса человек чувствует себя хуже?

Выраженность работы организма по обезвреживанию алкогольных токсинов, как уже упоминалось, зависит от крепости напитка. Чем она выше, тем больше ресурсов необходимо для выведения отравляющих компонентов. Но организм способен регулировать скорость расщепления алкоголя только в большую сторону. Таким образом, если сначала вы пьете крепкий напиток, а потом решаете пригубить бокал вина или пива, рецепторы попросту не успевают перенастроиться и продолжают переработку этанола в прежнем режиме. В результате в организме концентрируется избыточное количество токсина альдегида.

3. Какие симптомы могут проявляться при единовременном снижении градуса алкоголя?

В целом о какой-то специфической симптоматике здесь говорить не приходится – все проявления хорошо изучены и совпадают с признаками похмелья. Но с единственной оговоркой – их выраженность будет гораздо большей. В итоге градус нельзя понижать, ведь помутнение сознания будет наступать быстрее, может возникнуть боль в области головы, резкие колебания артериального давления и даже проявления отравления (рвота и бледный окрас кожных покровов).

4. Какие напитки и их сочетания наиболее опасны в плане проявлений абстинентного синдрома?

Народная молва хоть и наделяет комбинацию пива и водки такими свойствами в большей мере, но это далеко не самое неблагоприятное сочетание. Быстрее всего алкоголь транспортируется в кровоток с игристыми винами. А если выпитый бокал шампанского усугубить рюмкой водки или виски, то интенсивность всасывания спирта увеличивается в разы.

5. Как можно избежать сильного похмелья?

Самый надежный способ не сталкиваться с абстиненцией – алкоголь не употреблять. Но, если вы знаете, что вам предстоит застолье с возлияниями, стоит придерживаться простых правил, которые уменьшат действие спирта на организм. Еще до начала праздника стоит позаботиться о том, чтобы приобрести и выпить антипохмельные препараты. Они начнут свою работу еще до приема алкоголя. А также нужно взять за правило в обязательном порядке закусывать, причем желательно жирной пищей. Жир замедляет попадание этанола в кровоток. Выбирая, что употреблять, отдайте предпочтение какому-то одному виду алкоголя. Ведь их смешение скорее приведет к плохому самочувствию.