Виктор Бабарико: Беларусь на культурной карте мира – экзотика 20.08.2019, 12:02

Виктор Бабарико

Фото: tut.by

Чтобы достичь высокого уровня культуры, необходимо создать сильную экономику.

Об этом изданию «Белорусы и рынок» заявил председатель правления ОАО «Белгазпромбанк», филантроп, коллекционер, культурный и общественный деятель Виктор Бабарико.

— Виктор Дмитриевич, «Белгазпромбанк» под вашим руководством занимается финансированием культурных проектов. Почему выбрали именно это направление?

— Миссия, которую мы давно сформулировали в нашем банке, — содействие формированию в Беларуси среднего класса. В нашем понимании данный процесс зависит не только от экономики, но совершенно точно от культуры. Это логично: формировать средний класс не только с экономической, но и с культурной точки зрения. Разумеется, нельзя игнорировать здоровье и спорт.

Сначала мы организовали детский фонд «Шанс», потом «Арт-Беларусь», за ним последовали театральные и спортивные проекты. В частности, мы активно поддерживаем Брестский гандбольный клуб, который является лидером в Беларуси и при этом занимает довольно высокую позицию на европейской арене. В общем, «Белгазпромбанк» выступает за системный, целостный подход.

— Банк и его акционеры оказывают меценатскую поддержку за счет собственной прибыли. А можно ли на искусстве зарабатывать?

— Культура не просто может, она должна быть экономически целесообразной. На мой взгляд, искусство — это такая же целостная система, как бизнес, здравоохранение, образование. Развитие искусства также подразумевает ряд стадий: формирование, рост, поиск талантов, поддержку, продвижение и т. д. В бизнесе происходит то же самое. Сначала его нужно выращивать и поддерживать, а уж потом получаются олигархи. Не зря все страны поддерживают малый и средний бизнес.

Точно так же и в искусстве: воспитание таланта требует вложений. А шедевры всегда окупаемы. По-настоящему талантливые произведения всегда экономически целесообразны. Покажите мне хоть один проект, который был бы признанным шедевром и при этом стоил три копейки, или знаменитого режиссера, на спектакли которого никто не ходит!

Любой проект может быть экономически обоснован, если он правильно построен. К сожалению, в Беларуси нет целостной системы, которая формировала бы и поддерживала культуру. У нас один заказчик — государство, у которого нет и никогда не было цели сделать культуру экономически целесообразной. Задача, которая ставится перед культурой, — идеологическая. Если бы наше Министерство культуры назвали Министерством идеологии, все перестали бы шуметь: с этой точки зрения оно отлично справляется. Просто надо называть вещи своими именами.

— Чего не хватает белорусскому театру, чтобы стать успешным с финансовой точки зрения, ведь даже коммерческие проекты выживают с трудом?

— Все взаимосвязано. Я не знаю стран с малым валовым внутренним продуктом, которые выдавали бы успешный контент мирового значения. Такого не существует. Чем лучше экономически развита страна, тем лучше экономически развита культура.

— Приближается Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ», проводимый с 2011 года. Одной из целей, которую банк ставил перед собой в качестве организатора фестиваля, было формирование новой театральной публики. Удалось ли достичь задуманного?

— На мой взгляд, это произошло давно, что и удержало нас в театре. В первые пять лет проведения форума не было видно никаких изменений. Даже возникло большое желание бросить это дело. Однако через лет пять-семь я на самом деле увидел другого зрителя, похожего на любого зрителя в развитой европейской стране. Спектакли стали восприниматься лучше. Есть понимание, что в рамках форума показывают именно те постановки, которые отвечают сегодняшнему дню. Ведь театр — это самое демократичное, площадное искусство, предельно актуальное и сопереживающее современному зрителю. Мне кажется, белорусы наконец поняли это.

Не могу сказать, что сильно рванули вверх специалисты, в частности режиссеры. Бо€льшая их часть не обладает оригинальным инструментарием. Впрочем, пока этого и не нужно: мы еще учимся в средней школе, нам есть куда расти. А учимся мы неплохо.

Мне хочется верить, что именно появление «ТЕАРТа» многое изменило в белорусском театральном ландшафте. Люди даже стали обижаться, что их постановки не включают в программу. Это первый признак успешности и полезности проекта.

— Готов ли сегодня отечественный зритель платить адекватно высокую цену за билеты на спектакли того же «ТЕАРТа» или приходится искусственно занижать ее, чтобы не потерять публику?

— Все привязано к экономическим возможностям. Иногда на белорусской сцене выступают артисты, которые в Европе стоят дешевле. Но есть условная тысяча людей, готовых заплатить за концерт Анны Нетребко по 500 долларов, — в Европе таких людей нет.

Наверное, билеты на спектакли, которые мы привозим на форум «ТЕАРТ», в Европе стоят дороже. Однако мы не хотим показывать их небольшой кучке людей. Наш зритель — это средний класс, мы заинтересованы в нем. Поэтому цены квитков на спектакли «ТЕАРТа», хоть и варьируются в зависимости от звездности того или иного коллектива, все равно ниже, чем могли бы быть.

— С чем связано то, что в нынешнем году в программе «ТЕАРТа» представлено рекордно малое количество зарубежных спектаклей — только четыре?

— Это в большей степени вопрос не к нам, потому что за формирование программы отвечаем не мы. С другой стороны, я рад тому, что белорусского контента на форуме становится больше. Для нас, занимающихся скорее фондированием, нежели формированием программы, очень важным было влияние форума на развитие отечественного театра. Мы много беседовали с белорусскими режиссерами, актерами, драматургами, спрашивали, нужен ли «ТЕАРТ» с точки зрения исключительно международной программы. Все говорили, что роль, которую на начальном этапе играл наш форум, знакомя отечественного зрителя с современным театром, «ТЕАРТ» выполнил: зритель стал более терпимым и понимающим. Поэтому теперь белорусская составляющая начинает постепенно превалировать.

Фестиваль становится площадкой, на которую приезжают зарубежные специалисты. Они видят, что представляет собой наш театр. Благодаря этому белорусский контент продвигается на иностранный рынок. Самое главное то, что с каждым годом программа Belarus Open форума «ТЕАРТ» становится все сильнее.

Правда, нужен баланс. Четыре зарубежных спектакля — это много или мало? Я не знаю. А шести хватило бы? Вероятно, нужно просто нащупать правильное соотношение между белорусской и международной программами.

Посмотрим, как отреагирует публика. Если она не будет ходить на фестиваль, состоящий только из спектаклей белорусской программы, тогда оставим и международную. Если же зритель скажет, что зарубежные спектакли он посмотрит и по телевизору, можно будет задуматься об отказе от международной составляющей.

— Сегодня на базе приобретенного «Белгазпромбанком» здания культурного хаба ОК16 проходят одни из самых интересных белорусских спектаклей. Знаю, что вы посещаете премьеры. Не могли бы вы назвать лучшие постановки последних лет, которые вас действительно затронули?

— ОК16 — это в хорошем смысле песочница, площадка для экспериментов. На ней много всего ставится, и это здорово. Правда, пока количество превалирует над качеством. Что касается спектаклей, которые мне показались интересными, не все они связаны с ОК16. Это «Опиум» (пьеса Виталия Королева, режиссер Александр Марченко, «АРТ Корпорейшн». — Прим. авт.), «Человек из Подольска» (пьеса Дмитрия Данилова, режиссер Дмитрий Богославский, Белорусский государственный молодежный театр. — Прим. авт.), «Бетон» (режиссер Евгений Корняг, Республиканский театр белорусской драматургии. — Прим. авт.), «Сестры Грайи» (режиссер Евгений Корняг, Минский областной театр кукол «Батлейка». — Прим. авт.). Эти режиссеры и их работы мне очень нравятся.

— Обращаете ли вы внимание на процессы, происходящие в государственных театрах?

— Расстраивает, что в нынешнем году многие театры потеряли ярких личностей (посты главных режиссеров Могилевского областного и Брестского областного театров кукол оставили соответственно Игорь Казаков и Александр Янушкевич. Из Белорусского государственного молодежного театра ушли драматург, актер и режиссер Дмитрий Богославский и актер и музыкант Илья Черепко. — Прим. авт.). Может быть, они найдут себя в ОК16. Это было бы правильно. На мой взгляд, должны быть площадки, на которых режиссер может делать то, что считает нужным.

Не могу сказать, что я очень часто хожу в государственные театры. Тем не менее у меня складывается впечатление, что они очень нацелены на развлекательный контент.

— Говорить о серьезном влиянии белорусского театра на мировое театральное движение пока не приходится. Чего именно, на ваш взгляд, не хватает нашему театру для этого?

— Для того чтобы был высокий уровень культуры, необходима сильная экономика. Сначала нужно накопить богатство, чтобы потом его можно было справедливо распределять. В Беларуси 70 % государственной собственности, в культуре — столько же, если не больше. Контент, который интересен государству, вряд ли интересен миру.

Пока Беларусь на культурной карте мира — экзотика. Конечно, все меняется, на сегодняшний день твоя национальность — это твоя особенность, но ты все равно должен отвечать мировому уровню. Поэтому сохранять национальную особенность — это здорово, но соответствовать общемировой тенденции необходимо.