Российские эксперты: Ситуация со взрывом в Северодвинске все больше напоминает Чернобыль 10 21.08.2019, 8:08

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События развиваются по схожему сценарию.

Уже четыре российские мониторинговые станции, являющиеся частью международной сети, перестали передавать информацию о радиоактивном фоне, после взрыва на военном полигоне Северодвинска 8 августа, сообщает «Белсат».

С 13 августа не поступает информация со станций на Чукотке и Алтае. Россия объясняет это так:

«Необходимо иметь в виду, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом», – говорит замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Является ли отказ российских властей от предоставления информации желанием скрыть действительную ситуацию с радиофоном?

«Радиоктивные вещества попали в окружающую среду, мы знаем, что официальные лица врали, сначала говорили, то там короткоживующие вышли, потом, что инертные газы – неправда, правду нам не сказали», – комментирует «Белсату» инженер-физик Андрей Ожаровский.

Карта радиофона, которую опубликовал в Твиттере исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, свидетельствует о том, что облако за десять дней охватило значительную часть России, Казахстана, Монголии, полностью накрыло несколько среднеазиатских республик, устремившись к Аравийскому морю. С европейской части немного коснулось Украины, однако не дошло до Беларуси и Польши.

«Хорошо известная история после Чернобыля – малые дозы радиации, особенно при внутреннем облучении, когда люди вдыхают радионуклиды и они оседают на легких – это крайне опасно», – предупреждает Ожаровский.

Ситуация со взрывом на полигоне все больше напоминает Чернобыльскую трагедию – сначала власти России молчат о происшествии и только когда за границами государства соседи регистрируют резкое изменение радиационного фона, Кремль сообщает о взрыве.

«Никакой угрозы там нет и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию», – заявил 19 августа на встрече с Эммануэлем Макроном во Франции Владимир Путин.

Сразу после происшествия на полигоне в Северодвинске «Росгидромет» зафиксировал превышение дозы гамма-излучения от 4 до 16 раз. До сих пор официально не известна причина взрыва – Минобороны не раскрывает информации, а «Росатом» утверждает, что это – результат работ с реактивной установкой.