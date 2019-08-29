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Ахтем Чигойз назвал дату вероятного освобождения Олега Сенцова

  • 29.08.2019, 16:35
Ахтем Чигойз назвал дату вероятного освобождения Олега Сенцова
Олег Сенцов

Освобождение должно произойти в результате обмена.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоится 30 августа. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз, сообщает kasparov.ru.

Как рассказал депутат, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов в настоящее время находится в СИЗО "Лефортово". Чийгоз добавил, что в процессе обмена могут быть изменения, но вопрос уже "поставлен на рельсы и будет отработан".

В свою очередь глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что окончательного варианта условий обмена между двумя странами еще нет. Он также сообщил, что еще нет конкретного решения по Сенцову.

Ранее стало известно, что Сенцова доставили в Москву из колонии №?8 в городе Лабытнанги. По данным СМИ, его готовят к обмену на редакотора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. При этом на Украине суд освободил из-под стражи российского журналиста Кирилла Вышинского.

По предварительным данным, именно его могут обменять на Сенцова. Хотя сам Вышинский заявлял, что от обмена отказался, поскольку собирается доказывать свою невиновность в суде.


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