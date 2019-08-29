Bloomberg: США намерены потребовать с Китая имперские долги 29.08.2019, 18:46

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Фото: Aly Song / Reuters

Держатели облигаций имперского Китая встретились с Трампом.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, у Трампа уже состоялась встреча с группой держателей таких китайских облигаций, которые лоббируют перед президентом идею потребовать с Китая выплату долгов.

Облигации имперского Китая выпускались в начале XX века, в основном с целью привлечения средств на строительство железных дорог. США в то время называли ушедшие в Китай деньги «долларовой дипломатией» — способом построить отношения со страной и помочь ей провести индустриализацию, отмечает агентство. Многие из тех китайских облигаций до сих хранятся у американских коллекционеров, на онлайн-аукционах бумаги разной степени сохранности и номинала можно купить за $100–500 за штуку.

Власти КНР долги дореволюционного Китая не признают и отказываются их выплачивать.

Группа держателей облигаций, встречавшейся с Трампом, рассчитывает, что президент в рамках торговой войны с Китаем сможет добиться выплаты старых долгов. «С президентом Трампом ситуация заиграла новыми красками», — приводит агентство слова фермера из Техаса Джонна Бьянко, одного из основателей Американского фонда держателей облигаций, встречавшегося с Трампом. «Он [Трамп] — человек, у которого Америка на первом месте. Храни его, Господь», — сказал он.

Доходность облигаций в начале XX века была установлена на уровне 4,5–5% годовых, и, по расчетам Бьянко, Китай должен теперь выплатить более $1 трлн. «Что плохого в том, чтобы заплатить Китаю его же бумагами?» — предлагает Бьянко.

Источники агентства в Минфине США заявили Bloomberg, что китайские облигации были изучены, но предложения фонда, включая возможность продажи дефолтного долга правительству США для последующего обмена с Китаем, маловероятны. Представители американского Казначейства и Министерства торговли США отказались от комментариев. Источники в китайском правительстве заявили, что им известно о встречах держателей облигаций с Трампом, но они не думают, что власти США могут потребовать выплаты старых долгов.

Китай в 1913 году, уже после свержения власти императора, выпустил облигации, номинированные не только в долларах, фунтах стерлингов и франках, но и в рублях. Облигации 5-процентного Китайского золотого займа 1913 года котировались на С.-Петербургской фондовой бирже. Номинал такой облигации составлял 189,4 руб., а доходы по ним освобождались от налога.

«Размер процентного дохода по займу будет равен пяти процентам (5%) в год от номинала векселя и будет выплачиваться правительством Китая держателям облигаций один раз в полгода через банки или через назначенных ими агентов при предъявлении надлежащих купонов», — отмечалось в соглашении с правительством Китая, заключенном банками России, Японии, Германии, Франции и Великобритании.

«Заем заключен на сумму около 250 миллионов рублей по курсу 84 за 100. Это значит: буржуа «Европы» платят китайцам 210 миллионов; а с публики они берут 225 миллионов рублей. Вот вам сразу, в несколько недель, чистая прибыль в 15 миллионов рублей! Не правда ли, какая это в самом деле «чистая» прибыль? А если китайский народ не признает займа? В Китае ведь республика, и большинство в парламенте против займа?» — писал в 1913 году в опубликованной в «Правде» статье Владимир Ленин.

Срок займа был определен в 47 лет, так что причитающихся им выплат российские держатели таких бумаг не получили. Уже в 1921 году Китайская Республика объявила о банкротстве и была вынуждена пересмотреть условия долга, но в середине 1930-х годов все равно объявила дефолт. Новое коммунистическое правительство, пришедшее к власти в 1940-х годах, и вовсе отказалось отдавать долги.