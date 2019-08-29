закрыть
29 августа 2019, четверг, 20:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Bloomberg: США намерены потребовать с Китая имперские долги

  • 29.08.2019, 18:46
  • 1,199
Bloomberg: США намерены потребовать с Китая имперские долги
Фото: Aly Song / Reuters

Держатели облигаций имперского Китая встретились с Трампом.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, у Трампа уже состоялась встреча с группой держателей таких китайских облигаций, которые лоббируют перед президентом идею потребовать с Китая выплату долгов.

Облигации имперского Китая выпускались в начале XX века, в основном с целью привлечения средств на строительство железных дорог. США в то время называли ушедшие в Китай деньги «долларовой дипломатией» — способом построить отношения со страной и помочь ей провести индустриализацию, отмечает агентство. Многие из тех китайских облигаций до сих хранятся у американских коллекционеров, на онлайн-аукционах бумаги разной степени сохранности и номинала можно купить за $100–500 за штуку.

Власти КНР долги дореволюционного Китая не признают и отказываются их выплачивать.

Группа держателей облигаций, встречавшейся с Трампом, рассчитывает, что президент в рамках торговой войны с Китаем сможет добиться выплаты старых долгов. «С президентом Трампом ситуация заиграла новыми красками», — приводит агентство слова фермера из Техаса Джонна Бьянко, одного из основателей Американского фонда держателей облигаций, встречавшегося с Трампом. «Он [Трамп] — человек, у которого Америка на первом месте. Храни его, Господь», — сказал он.

Доходность облигаций в начале XX века была установлена на уровне 4,5–5% годовых, и, по расчетам Бьянко, Китай должен теперь выплатить более $1 трлн. «Что плохого в том, чтобы заплатить Китаю его же бумагами?» — предлагает Бьянко.

Источники агентства в Минфине США заявили Bloomberg, что китайские облигации были изучены, но предложения фонда, включая возможность продажи дефолтного долга правительству США для последующего обмена с Китаем, маловероятны. Представители американского Казначейства и Министерства торговли США отказались от комментариев. Источники в китайском правительстве заявили, что им известно о встречах держателей облигаций с Трампом, но они не думают, что власти США могут потребовать выплаты старых долгов.

Китай в 1913 году, уже после свержения власти императора, выпустил облигации, номинированные не только в долларах, фунтах стерлингов и франках, но и в рублях. Облигации 5-процентного Китайского золотого займа 1913 года котировались на С.-Петербургской фондовой бирже. Номинал такой облигации составлял 189,4 руб., а доходы по ним освобождались от налога.

«Размер процентного дохода по займу будет равен пяти процентам (5%) в год от номинала векселя и будет выплачиваться правительством Китая держателям облигаций один раз в полгода через банки или через назначенных ими агентов при предъявлении надлежащих купонов», — отмечалось в соглашении с правительством Китая, заключенном банками России, Японии, Германии, Франции и Великобритании.

«Заем заключен на сумму около 250 миллионов рублей по курсу 84 за 100. Это значит: буржуа «Европы» платят китайцам 210 миллионов; а с публики они берут 225 миллионов рублей. Вот вам сразу, в несколько недель, чистая прибыль в 15 миллионов рублей! Не правда ли, какая это в самом деле «чистая» прибыль? А если китайский народ не признает займа? В Китае ведь республика, и большинство в парламенте против займа?» — писал в 1913 году в опубликованной в «Правде» статье Владимир Ленин.

Срок займа был определен в 47 лет, так что причитающихся им выплат российские держатели таких бумаг не получили. Уже в 1921 году Китайская Республика объявила о банкротстве и была вынуждена пересмотреть условия долга, но в середине 1930-х годов все равно объявила дефолт. Новое коммунистическое правительство, пришедшее к власти в 1940-х годах, и вовсе отказалось отдавать долги.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич