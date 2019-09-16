Белорусы поддержали российскую акцию за честные выборы 16.09.2019, 11:15

Акция прошла в Майями.

15 сентября российские оппозиционеры в Майами провели политическую акцию «Мы за честные выборы» на которой собрались представители политической партии «Новая свобода России». Также их поддержали представители белоруской оппозиции, участники Белорусско-Американского Объединения (БАЗА), которые так же не согласны с действующими режимами в Беларуси и России, сообщил белорусский активист в США Андрей Пушкарев.

Напомним, что 8 сентября 2019 года в России прошел единый день голосования, во время которого было зафиксировано множество нарушений и фальсификаций.

А уже в ноябре планируются «парламентские выборы» в Беларуси, которые были перенесены по указу Лукашенко, в противовес действующей Конституции.

Участники акции хотели бы привлечь внимание мирового сообщества к многочисленным нарушениям в наших странах.