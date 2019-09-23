Житель Лиды: В нашей стране все, как в анекдоте 6 23.09.2019, 14:31

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Фото: fotobel.by

Пресловутые «попиццот» в Беларуси так и не увидели.

На этих выходных лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич провел пять открытых встреч с гражданами на Западе Беларуси. Сайт "Народной Грамады" публикует письмо одного из жителей Лиды.

"Наш “любимый президент” обещал 1000 рублей на руки… Я их ни разу не видел. Начальники — да, они получают такие зарплаты. За что? Лидский мясокомбинат развалили, "ЛидаСтройКонструкцию" тоже, еще одну строительную организацию, на улице Фурманова, тоже ликвидировали… Куда мы катимся?!

Зато ледовые дворцы строят… А за какие шиши туда идти? Если станки на заводах советских времен… Какой может быть сбыт продукции, если эту продукцию производят на станках советских времен?

Второе. Я сам агроном по образованию. Отработал 2 года после колледжа… Не отработал, можно сказать, отмучился! Какая нафиг молодежь пойдет в эту деревню? Агроном там получает зарплату копеечную, так и еще ему весь мозг вынесут, потому что начальству сверху тоже выносит мозг…

Какая нафиг молодежь останется в деревне, если там ни зарплат, ни выходных? Я сам был завмастерскими. Все люди летом купаются, шашлыки жарят, отдыхают. А ты привязанный к этим мастерским. И самое интересное: я работал в выходные дни, но в табеле ставились выходные. То есть "за спасибо". А не выйди на работу — домик потеряешь. Зато в Германии, как мне рассказали, фермер работает шесть дней. В субботу до обеда. И идет в бар пиво пить. Соответственно, в воскресенье выходной делает. И урожайность получше, чем у нас, и потерь не имеет…

Нету у нас справедливости!

Мое мнение такое: чтобы пошла в деревню молодежь, нужно сделать в деревне зарплату в два раза больше, чем в Минске. Тогда люди бы туда пошли.

Лукашенко неправильную политику ведет. То, что он дружит с Россией — это хорошо. Мы были, есть и будем зависимы от нее. Но вот не пойму: зачем ссориться с Европой? Если бы вложить деньги в наши заводы, закупить новые станки, производить более качественную продукцию (я по всем отраслям говорю), продать эту продукцию в страны Европы, а еще и в Россию, мы бы жили в шоколаде! Не мы ехали бы на заработки к соседям, а они к нам…

А какие тупые законы установил Лукашенко? "Тунеядство", пенсионный возраст (люди будут уже за станками умирать)… Такое ощущение, что у него начинается старческий маразм. Он же тупо не дает людям заработать. Так у нас в городе многие говорят.

Как в анекдоте: я вот душу и душу свой народ, а они живучие гады…", - написал житель Лиды.