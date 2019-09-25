Врачи назвали полезную для здоровья сладость 25.09.2019, 14:13

Польза лакомства сравнима с позитивным воздействием шоколада.

Эксперты рассказали, какую пользу может нести мармелад для организма человека. Оказывается, он может помочь вывести из тела токсины, пишет lenta.ua.

Результаты нескольких проведенных исследований показали, что мармелад позитивно влияет на функционирование ЖКТ. Ученым удалось доказать, что данное лакомство налаживает работу желудка.

Медики и ранее говорили, что мармелад может быть полезен для организма, но тогда отсутствовали обоснования данной гипотезы. По словам специалистов, эта сладость очищает организм от побочных продуктов обмена веществ, анаболиков, тяжелых металлов, холестерина, шлаков и желчных кислот.

Ученые уверены, что мармелад можно употреблять всем, кто хочет сбросить несколько лишних килограммов. Польза соответствующего лакомства сравнима с позитивным воздействием шоколада, который борется с депрессией. Однако мармелад содержит в себе меньшее количество килокалорий.