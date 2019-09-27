Какао способствует укреплению иммунитета 4 27.09.2019, 11:26

Специалисты провели исследование и установили полезные свойства какао.

Данный порошок может способствовать укреплению иммунитета, положительно воздействуя на здоровье, пишет orthodox.od.ua.

Приближается осень, а потому вскоре начнётся сезон вирусных заболеваний. Медики рекомендуют для профилактики употреблять больше какао, так как этот продукт содержит в себе различные полезные вещества, в том числе витамин D, являющийся редким. Именно он помогает организму противостоять болезням, распространяющимся воздушно-капельным путём. Врачи провели несколько научных работ, желая выяснить, имеет ли это растение, помимо своих питательных свойств, и другие качества. Как оказалось, оно может стать источником энергии и силы при борьбе с простудными заболеваниями.

Для этого необходимо употреблять какао в любом виде. Из него можно делать бодрящий напиток или добавлять в выпечку, главное, чтобы содержание порошка составляло не менее 70%. Помимо этого, оно уже имеется в шоколаде. Для ежедневного подкрепления организма полезными веществами нужно съедать 40 грамм лакомства. Отмечается, помимо здоровья, продукт повышает усидчивость у детей, а это повысит их внимание во время школьных занятий.