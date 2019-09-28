Астрофизики: Луна может содержать признаки внеземной цивилизации 11 28.09.2019, 10:00

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ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

К такому выводу пришли в Гарвардском университете.

Если на Луне действительной будет построена исследовательская станция или хотя бы туда направят регулярные миссии, у ученых появится реальный шанс обнаружить следы инопланетной цивилизации — если, конечно, таковые вообще существуют. В своей статье профессор Гарвардского университета Абрахам Лоеб и его коллега Манасви Лингам рассматривают эту вероятность во всех подробностях, пишет Scientific American.

Отсутствие атмосферы на Луне гарантирует, что следы инопланетной жизни достигли поверхности, не сгорев. Вдобавок, низкая геологическая активность спутника гарантирует: то, что упало, останется на прежнем месте, а не погрузится глубоко в недра.

Луна — это природный почтовый ящик, в котором скопились сообщения за последние несколько миллиардов лет. Сейчас там даже есть жизнь, занесенная с Земли — «замороженные» в янтаре тихоходки.

Большинство из этих «писем» прибыло из Солнечной системы, но иногда в нашу систему залетают гости издалека, вроде объекта Оумуамуа или кометы Борисова. С их помощью уже можно рассчитать приблизительное количество межзвездного материала, которое скопилось на поверхности Луны. Это приблизительно 30 частей на миллион частей материала поверхности спутника. Органики может быть меньше — несколько частей на 10 млн. Аминокислот, стройматериалов жизни, несколько частей на 100 млрд.

Если проводить исследования с орбиты Луны, с помощью телескопов, как предложил в своей работе студент Лоеба Амир Сирадж, можно рассмотреть биомаркеры в местах падения небесных объектов и проанализировать их химический состав. Это намного дешевле и быстрее, чем посылать экспедиции к другим звездным системам.

Возможность обнаружить следы внеземной жизни наделяют лунную программу новым смыслом. Не исключено, что именно Луна расскажет нам о том, что где-то во Вселенной есть другая жизнь.

По мнению группы академиков США, внеземную жизнь надо искать под поверхностью планет и лун. Также они рекомендуют NASA попытаться использовать улучшенные технологии, например, мощные телескопы и блокирующие звездный свет инструменты.