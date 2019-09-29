Ученые обнаружили в Шотландии существо возрастом 170 миллионов лет 29.09.2019, 11:47

Находка уникальна тем, что в мире найдено всего несколько представителей этого вида.

В шотландской озере Скай были обнаружены останки одного из древнейших ящеров – ихтиозавра. Возраст этой морской рептилии составляет примерно 170 миллионов лет. Ученые предполагают, что данная находка позволит заполнить имеющийся разрыв в линейке ископаемых, живших середине юрского периода от 176 до 161 миллионов лет назад, сообщает tainy.net.

По словам палеонтолога Стивена Брюсетта, находка уникальна тем, что в мире найдено всего несколько представителей того периода. К тому же это первый случай обнаружения именно шотландского существа.

Ихтиозавры жили во времена динозавров, и представляют собой хищных рептилий, живших в океанах планеты до появления крупных акул и китов. Первые останки этих ископаемых были обнаружены в Британии.

Что касается шотландского ихтиозавра, то фрагменты скелета были найдены исследователем-любителем Брайаном Шокроссом, который и пожертвовал его музею. Новый вид в итоге был назван в его честь – «Dearcmhara shawcrossi», что в переводе означает морской ящер Шокросса.

Ученые исследовали останки и обнаружили, что они состоят из кости конечности и позвонка нового, ранее неизвестного вида ихтиозавров. По мнению палеонтологов, данное существо имело более четырех метров в длину.

Известно, то в середине юрского периода среди морских рептилий начали происходить значительные перемены. Малые ихтиозавры дали начало более крупным и продвинутым видам, а затем вымерли. Их потомки долгое время доминировали в морях, но примерно 95 миллионов лет назад тоже исчезли как вид.

Как предполагает Брюсетт, в частных коллекциях и музеях Шотландии можно найти еще фрагменты древних ящеров, поэтому в скором времени надеется связаться с их владельцами для изучения.