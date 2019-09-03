Египетская полиция совершила археологическое открытие 3.09.2019, 14:59

Точный возраст находок пока неизвестен.

Египетская полиция сообщила, что обнаружила древнюю гробницу недалеко от пирамид Гизы. Ранее ее открыли местные жители, которые незаконно вели раскопки под собственным домом, пишет lenta.ua.

«Черные археологи» тайно вырыли две траншеи, ведущие в подземные камеры на глубине 1,5 и 4 метра. Прибывшие на место археологи обнаружили в стенах одной из гробниц шесть резных статуй и поврежденный керамический сосуд. Точный возраст находок пока неизвестен, как и неясно, имеют ли гробницы связь с пирамидами.

Дом расположен в районе Назлат-ас-Самман, недалеко от Сфинкса и Великих пирамид Гизы. Производить здесь самостоятельные археологические работы строго запрещено, а нарушителям грозит тюремное заключение и крупный штраф.