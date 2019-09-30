Куда поехать осенью 2019: самые актуальные туры 30.09.2019, 16:42

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Названы лучшие направления для хорошего отдыха в октябре и ноябре.

Если у вас планируется отпуск осенью 2019 года (в октябре или ноябре) советуем вам посетить уютные Прагу и Брюгге или погреться на солнышке в Барселоне, Шарм-эш-Шейхе и Стамбуле.

Итак, куда поехать в отпуск осенью 2019 года по мнению «Сегодня»:

Прага, Чехия

С красно-желтыми кленами и разноцветными черепичными крышами Прага выглядит особенно фотогенично. Совершите прогулку по Вальдштейнскому саду, Староместской площади и Карлову мосту, где при входе торгуют трубочками тырдло.

В ресторанах попробуйте кнедлики, запеченное свиное колено с картошкой или капустой, штрудель с изюмом и орехами и шоколадный "Захер".

Брюгге, Бельгия

Осенью деревья вдоль каналов Брюгге становятся ярко-красными, оранжевыми и желтыми и отражаются в воде, где плавают лебеди. Средневековые мощеные улочки, шпили церквей и башенки словно сошли со страниц сказок братьев Гримм.

Поищите в холле гостиницы, в туристических бюро или на городских стойках информации карту – на ней отмечены места, где можно попробовать вкусные бельгийские вафли и шоколад ручной работы.

Барселона, Испания

Из-за туристов летом Барселона похожа на парк развлечений, и в городе очень жарко. Осенью в +20 гулять по парку Гуэль и готическому кварталу гораздо приятнее, а очередь в Собор Святого Семейства и музей стадиона "Камп Ноу" становится заметно меньше.

Гулять, слушать испанскую гитару, пить вино и каву и закусывать тапасом – лучший способ провести осенние каникулы в Барселоне.

Шарм-эш-Шейх, Египет

К середине сентября в Египте спадает зной – температура воздуха не превышает +30 градусов выше нуля. Правда цены на туры в Египет осенью тоже выше.

В октябре в Египте немного прохладнее, но солнце все еще активное и можно обгореть. Ноябрь – отличное время посетить экскурсии. До середины ноября море все еще теплое и манит туристов.

Стамбул, Турция

Жаркий и людный Стамбул к середине осени пустеет, а температура в городе снижается до весьма комфортной. Так что в это время можно без суеты изучить старинный город и окрестности.

Если вы ценитель современного искусства или имеете отношение к дизайну, есть еще одна причина отправиться в турецкую столицу. Это Стамбульская биеннале дизайна. Она пройдёт с 22 сентября по 4 ноября.