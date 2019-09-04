Хащеватский о Лукашенко в школе: Детки, не слушайте этого … дядьку 5 4.09.2019, 9:27

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Юрий Хащеватский

Возможно, мы перешли уже в следующий класс самой важной науки.

Посещая 2 сентября новую школу № 93 в Минске, Лукашенко провел символический «первый урок».

Учителя услышали от диктатора «наказ» не перегружать учеников знаниями, а также наставления по питанию и одежде школьников. «Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Школьники должны питаться одинаково и одеваться без «выпендрежа», — заявил он.

Кроме того, Лукашенко признался, что ему, как «человеку деревенскому» было трудно учиться в школе, а высшую математику он назвал «хламом».

Какие знания и ценности вынесут школьники с «первых уроков» такого «педагога»? Сайт Charter97.org поговорил с известным белорусским режиссером Юрием Хащеватским.

- Каждый раз при посещении школ Лукашенко отмечается как минимум странными заявлениями и открывает новые «тайны» из своей биографии. Когда-то он сказал, что в школе был «хулиганистым хлопцем» и состоял на учете в милиции. Теперь мы узнали, что «деревенскому человеку» было трудно учиться, а высшая математика — это «хлам». Как вы прокомментируете новые признания диктатора?

- Ну что тут сказать… Спасибо Александру Григорьевичу за то, что он еще не регламентирует, как человек должен «какать и писать» — особенно в первом классе. Слава Богу, что это хоть еще не вошло в «президентский» контроль, хотя я думаю, что у нас и такое — не за горами.

Что же касается «хлама» высшей математики, которую я учил и был счастлив сдавать — и сдавал, кстати, на «пятерку» — то я с глубоким прискорбием должен сказать Александру Григорьевичу, что коровы «обсираются» только у тех руководителей, которые считают высшую математику хламом. Это нормально: потому под их руководством точно так же «обсирается» вся страна, как и эти коровы. И все это — из-за его колхозного недопонимания важности интеллектуализма в нынешней жизни.

Он давно не понимает этого. Он не понимал этого даже в школе, поскольку был плохим учеником — и сам в этом признается. Но чего мы хотим? В 1994 году мы выбрали двоечника, который все проблемы в стране решает «тычком в морду» — то пьяному механизатору, то оппозиции, которая выходит на протесты. Для него «высшей математикой» является высшая степень убеждения с помощью дубинок, с помощью взрывпакетов, с помощью неправедных судов… Вот это — «высшая математика» от Лукашенко.

В все остальное для него — «хлам». Но, к сожалению, эта политика и превратила всю нашу страну в «хлам». Нашу страну, которую он из последних сил пытается удержать под контролем, сдав ее независимость из-за своего невежества и неумения жить в современном мире.

Это не последнее, но одно из самых главных преступлений Лукашенко перед белорусами. Он эти преступления совершает давно: еще тогда, когда он исказил Конституцию, отобрал свободы, когда отобрал право высказывать свое мнение, когда он превратил людей в рабов, привязав их к контрактной системе. Вот тогда он понял, что высшая математика — это «хлам». Потому что главный ученый в его стране — омоновец с дубинкой. Что мы, собственно говоря, видим и по зарплатам, и по тому, что у нас сейчас происходит.

Вот так Лукашенко довел самого себя — не только страну — до того момента, когда для него все стало опасным. И наш отрыв от цивилизованного мира, за которым он «свой народ не поведет», и возможная потеря личной власти из-за аппетитов восточного соседа…

Все это очевидно — но что мы можем хотеть от этого недоучки, от этого совершенно невежественного руководителя, которым Бог решил наказать белорусов.

Хотя, честно говоря, я знаю за что: за свою покорность, за готовность жить в рабстве. Но я думаю, что наказание Бога всегда делается для того, чтобы Его ученики — а мы все Его ученики — усвоили этот урок.

Так вот, я поздравляю всех белорусов, которые в этом году пошли в следующий класс — не только учеников школ и первоклашек — я поздравляю всех, в том числе и старых, таких, как я. С тем, что мы пошли в следующий класс, который нам приготовил Господь Бог, чтобы выучить главную науку — науку жить в достоинстве. И науку невежество называть невежеством, ум называть умом, а интеллект называть интеллектом.

- Как думаете, белорусским школьникам после «первого урока» от Лукашенко следовало бы принять «интеллектуальное противоядие»?

- Конечно. И я хочу обратиться к ученикам той школы: детки, пожалуйста, не слушайте этого дядьку. Он — … Я хотел сказать: «идиот», но это будет некрасиво с моей стороны в случае обращения к детям. Он — очень невежественный человек. Учите этот «хлам». Кто-то из вас, возможно, станет и нобелевским лауреатом, и создаст какие-то новые компьютерные программы, новые системы, станет новым Марком Цукербергом, станет новым Илоном Маском.

Все это возможно для белорусской молодежи, которую пытается превратить в блеющее стадо наш бессменный руководитель Александр Григорьевич Лукашенко.