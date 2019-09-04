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Власти Гонконга отозвали вызвавший массовые протесты законопроект об экстрадиции

  • 4.09.2019, 14:03
Власти Гонконга отозвали вызвавший массовые протесты законопроект об экстрадиции

Три недели протестов привели к результату.

Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях в континентальный Китай. Об этом заявила в телеобращении глава подчиняющейся Пекину администрации города Кэрри Лам, передаёт Hong Kong Free Press.

В настоящий момент экстрадиция из города возможна только на основании договоров, которые были заключены ещё до его перехода под юрисдикцию Китая в 1997 году. Внесение законопроекта, меняющего это правила, вызвало массовые демонстрации в городе, в которых приняли участие миллионы граждан.

Критики документа считают, что он мог быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

Комментируя заявление Лам, один из лидеров демократической оппозиции Гонконга, Джошуа Вонг заявил в серии твитов, что отзыв законопроекта в текущих условиях — это "слишком мало и слишком поздно".

После недель протеста демонстранты требуют расследования случаев применения полицией насилия против участников протестов и отставки Лам. Кроме того, они настаивают на либерализации политической системы Гонконга и на том, чтобы официальные власти перестали называть уличные протесты "беспорядками", — отмечает Би-би-си.


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