Власти Гонконга отозвали вызвавший массовые протесты законопроект об экстрадиции 4.09.2019, 14:03

Три недели протестов привели к результату.

Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях в континентальный Китай. Об этом заявила в телеобращении глава подчиняющейся Пекину администрации города Кэрри Лам, передаёт Hong Kong Free Press.

В настоящий момент экстрадиция из города возможна только на основании договоров, которые были заключены ещё до его перехода под юрисдикцию Китая в 1997 году. Внесение законопроекта, меняющего это правила, вызвало массовые демонстрации в городе, в которых приняли участие миллионы граждан.

Критики документа считают, что он мог быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

5. In short, Carrie Lam's repeated failure in understanding the situation has made this announcement completely out of touch - She needs to address to ALL Five Demands: STOP PROSECUTION, STOP CALLING US RIOTERS, INDEPENDENT INQUIRY OF POLICE and FREE ELECTION! — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) September 4, 2019

Комментируя заявление Лам, один из лидеров демократической оппозиции Гонконга, Джошуа Вонг заявил в серии твитов, что отзыв законопроекта в текущих условиях — это "слишком мало и слишком поздно".

После недель протеста демонстранты требуют расследования случаев применения полицией насилия против участников протестов и отставки Лам. Кроме того, они настаивают на либерализации политической системы Гонконга и на том, чтобы официальные власти перестали называть уличные протесты "беспорядками", — отмечает Би-би-си.