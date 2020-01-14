«И даже кличка у него была Моль» 8 14.01.2020, 10:57

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Что рассказали о Путине люди, знавшие его на старте его карьеры.

Владимир Путин возглавляет Россию уже 20 лет, но до сих пор мало известно о том, как он приходил к власти в конце 90-х и как сумел завоевать расположение тогдашнего президента Бориса Ельцина. Мало известно и о "питерском" периоде Путина, когда будущий президент курировал вопросы внешнеэкономических связей в мэрии Санкт-Петербурга при мэре Анатолии Собчаке.

К 20-летней годовщине правления Путина телеканал Настоящее Время собрал вместе серию интервью с людьми, которые знали политика в самом начале его карьеры. Среди них:

"[Путин] пошел по коридору. – Бабки делать надо! Бабки делать надо! Бабки делать надо!"



20 лет назад Путин стал и.о. президента России. Вот как описывают Путина времен 90-х люди, знавшие его лично, и полковник в отставке, который вел уголовное дело против него pic.twitter.com/0WO45KN0Mj — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 12 января 2020 г.

историк, руководитель питерского отделения историко-просветительского центра "Мемориал" Александр Марголис. Он несколько лет был советником Собчака по культуре и хорошо помнит, как будущий президент России двигался по иерархической лестнице,

экс-депутат Ленсовета Николай Андрущенко: он был в курсе криминальной деятельности чиновника на посту первого вице-мэра Санкт-Петербурга,

подполковник юстиции Андрей Зыков: он руководил расследованием уголовного дела №144128, которое впоследствии стали называть "делом Путина": в нем Путина подозревали в преступлениях, связанных с хищением бюджетных средств. Генеральная прокуратура России это уголовное дело закрыла, а со всех членов группы были взяты подписки о неразглашении,

экс-депутат Ленсовета Юрий Вдовин.

По словам Марголиса, Путин в конце 90-х был "крайне разочарован своей судьбой разведчика в ГДР" и считал, что его "кинули и бросили". Эта обида, по его словам, во многом и была причиной его поступков.

Вдовин подчеркивает, что Путин в 90-е годы "был серой мышкой" и его никто не воспринимал как яркую, выдающуюся личность. В те годы, вспоминает депутат, будущий президент в основном занимался гуманитарной помощью, которая шла в Санкт-Петербург из-за границы.

"К нему относились в достаточной степени презрительно, и даже кличка у него была Моль", – подчеркивает ту же мысль Андрущенко.

В 1996 году команда Собчака проиграла выборы мэра, и Путин остался без работы, вспоминает Марголис. Именно в то время, по его словам, будущий президент организовал кооператив "Озеро", причем решение, как полагает Марголис, было вынужденное, "от нечего делать".

Членами этого дачного кооператива на Карельском перешейке, помимо Путина, были многие члены его будущего "ближнего круга". Впоследствии они займут ключевые позиции в его правительстве и ключевые посты в российских госкомпаниях. Это:

будущий глава ОАО РЖД Владимир Якунин,

будущий министр образования и науки Андрей Фурсенко,

его брат Сергей, который возглавлял "Лентрансгаз", Национальную медиагруппу, Российский футбольный союз и футбольный клуб "Зенит",

будущий гендиректор банка "Россия" Виктор Мячин,

будущий председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук,

совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, чей старший сын Юрий возглавляет крупнейший в России негосударственный пенсионный фонд "Газфонд", а младший Кирилл, по данным СМИ, был женат на одной из дочерей Путина.

Кроме них, в кооперативе "Озеро" состоял Владимир Смирнов, тесно связанный с петербургским криминальным миром: одним из его заместителей в Петербургской топливной компании был Владимир Барсуков-Кумарин, – подчеркивает Зыков.

"Если первоначально, в 1997-м году кооператив "Озеро" охраняла структура, которую возглавлял Владимир Смирнов, то уже через год кооператив охраняла структура, которую возглавлял уже Владимир Кумарин", – также вспоминает Зыков.

В марте 2019 года Барсуков получил 24 года колонии строгого режима за создание преступной группировки. На тот момент он уже отбывал срок за рейдерство, вымогательство и покушение на убийство.