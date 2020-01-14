Индекс паспортов мира: где оказалась Беларусь? 4 14.01.2020, 14:12

Паспорт Беларуси опустился на две позиции.

Индекс оценивает паспорта стран по предоставляемой ими свободе перемещения. Паспорт Беларуси опустился на две позиции - с 66-го на 68-е место, при этом и количество безвизовых направлений для его обладателей сократилось за год на два - до 75. Замыкает индекс паспортов по-прежнему Афганистан. Его обладатели могут свободно посетить лишь 26 стран, пишет «БелГазета».

* Количество стран и территорий с безвизовым или упрощенным въездом для граждан указанной страны

Источник: «The Henley Passport Index 2019» от компании Henley & Partners (Швейцария)