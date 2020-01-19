Что ждет экс-тренера БАТЭ в «Жальгирисе»? 19.01.2020, 19:44

Алексей Бага

Придется решать те же задачи, что и борисовчанам: вернуть клуб на вершину.

В воскресенье Алексей Бага определился с новым местом работы, впервые в карьере отправившись за рубеж в статусе тренера, пишет pressball.by.

В "Жальгирисе" 38-летний специалист стартует с места в карьер — в этот же день Бага наблюдал за спаррингом новой команды с латвийской "Валмиерой" (2:1). Вместе с Алексеем Анатольевичем в столицу Литвы перебрался и его помощник Валерий Тарасенко. Контракт с белорусами заключен на один сезон с опцией продления.

Вообще-то еще несколько недель назад "Жальгирис" и не думал искать нового главного тренера. После того как в ноябре минувшего года после финиша на втором месте вильнюссцы расстались с португальцем Жуаном Луишем Мартиншем, они определились с новым штабом. В него должны были войти испанцы Хуан Феррандо и Виктор Басадре. Первый работал в тираспольском "Шерифе", а в последние годы — в греческом "Олимпиакосе" из Волоса, который за два сезона преодолел путь из третьего дивизиона в элиту.

Феррандо должен был присоединиться к "Жальгирису" в середине февраля, однако у испанца возникли проблемы со здоровьем (поговаривают, очень серьезные), и переезд в Литву пришлось отменить. Его помощник, 49-летний Виктор Басадре, в Вильнюс приехал, и даже начал с "Жальгирисом" предсезонку, проведя несколько тренировок, однако клуб не скрывал, что вовсю ведет поиски главного тренера. Какая участь ждет испанца после прихода Баги, пока неизвестно.

Главная задача белоруса — вернуть "Жальгирис" на первую строку. Вильнюссцы пережили кризис "нулевых", и в уходящем десятилетии вернулись на вершину литовского футбола. В 2013-м они впервые за 14 лет выиграли чемпионат Литвы и удерживали у себя титул еще на протяжении трех лет. Однако затем эстафету перехватила "Судува", и "Жальгирис" три сезона кряду финиширует на втором месте. В минувшем чемпионате отрыв от лидера составил 13 очков.

Впрочем, сейчас в Вильнюсе, по крайней мере, все стабильно. Особенно по сравнению с бедственными "нулевыми", когда после ареста за вымогательство владельца клуба — литовского бизнесмена Вадима Кастуева — "Жальгирис" остался без средств к существованию. Команда была понижена в классе, но и в первой лиге заняла лишь 6-е место. Тем не менее, в элиту ее вернули. Во-первых, потому что приняли во внимание богатую историю клуба — единственного представителя Литвы, бравшего медали союзного чемпионата (бронза-1987). Во-вторых, среди конкурентов не нашлось желающих взять на себя экономические обязательства по выступлению в элите.

Шефство над клубом взял город. Была создана новая структура — Вильнюсское городское футбольное общество "Жальгирис". Уже через два года, в 2010-м, "зелено-белые" снова были в тройке призеров, а в 2013-м впервые с 1991 года сделал дубль, выиграв и чемпионат и Кубок. Второй трофей "Жальгирис" выигрывал пять раз подряд за четыре года (в 2016 Кубок Литвы стал разыгрываться по системе "весна-осень" — столичный клуб в том году взял оба титула).

Соответственно, команда вернулась в еврокубки, где установила рекорд для себя и литовских клубов. В сезоне-2013/14 вильнюссцы прошли три раунда в Лиге Европы, одолев ирландский "Сент-Патрик" (2:2, 2:1), армянский "Пюник" (2:0, 1:1) и польский "Лех" (1:0, 1:2), и лишь в раунде плей-офф уступили австрийскому "Зальцбургу" (0:2, 0:5).

Впрочем, после этого сколь-нибудь значимых успехов на европейской арене достичь не удалось. Разве что в ЛЕ-2018/19 "Жальгирис" прошел два раунда, но затем попал на "Севилью" (0:1, 0:5). В минувшем сезоне литовцы на первой же стадии уступили венгерскому "Гонведу" (1:1, 1:3). С того же 1-го квалификационного раунда Лиги Европы "Жальгирис" стартует грядущим летом и под руководством Баги.

На данный момент в распоряжении Баги 20 футболистов. По окончании минувшего сезона покинули команду один из лидеров испанец Виктор Перес, а также лидер атак хорват Томислав Киш, хорошо известный белорусским болельщикам по выступлениям за солигорский "Шахтер". Зимой он отправился в южнокорейский "Сеннам". Зато остался в составе вильнюссцев еще один экс-игрок горняков — хавбек Саулюс Миколюнас, проведший в Солигорске полтора сезона в 2014-15 годах. Добавим, что до лета минувшего года "зелено-белых" тренировал еще один человек с солигорским прошлым — поляк Марек Зуб.

Новичков пока двое. Это хавбек Мантас Куклис, вернувшийся в "Жальгирис" после двух лет легионерства в казахстанском "Жетысу", и канадский полузащитник Ричлорд Эннин, воспитанник "Торонто", успевший засветиться в MLS и выступавший за сборные Канады U-17 и U-20. Впрочем, Баге вместе с директорами клуба — небезызвестными Эдгарасом Чеснаускисом и Дейвидасом Шемберасом — еще наверняка предстоит поработать над селекцией. Кто знает, может, в Вильнюсе появится еще кто-то из белорусов.