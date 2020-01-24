Безопасны ли посылки из Китая, которые приходят в Беларусь? 4 24.01.2020, 21:43

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Белорусы в огромных количествах покупают товары на китайском AliExpress.

Как известно, белорусы любят покупать товары на китайской площадке AliExpress. Причем покупают такими объемами, что белорусская почта попросту не успевает обрабатывать сотни тысяч посылок из Китая, пишет kp.by.

Прибывшие в Беларусь посылки могут провести здесь до двух месяцев, прежде чем попадут к получателю. Но многих пугает не это, а разгорающийся коронавирус 2019-nCoV, который погубил уже 19 человек и заразил почти тысячу. С недавнего времени всех прилетающих из Китая людей (а это три самолета в неделю) в зоне прилета проверяют специальными тепловизорами. А может ли вирус проникнуть к нам вместе с посылкой из Китая? И как их проверяют?

Минздрав об этом сообщает очень обтекаемо, мол, ситуацию отслеживаем, профилактические меры усилили, в аэропортах организовали санитарно-карантинный контроль.

Специалисты говорят, что коронавирусом можно заразиться и контактным способом - к примеру, через предметы, которых касался больной человек.

- Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться, - цитируют «Известия» завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаила Щелканова. Однако вероятность того, что кто-то заразится через посылку из китайского интернет-магазина, очень мала, так как коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды. Они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10 - 15 минут.

Белорусские специалисты считают, что причин для беспокойства нет.

- С точки зрения науки коронавирус 2019-nCoV обладает низкой устойчивостью в окружающей среде. Целесообразность проводить диагностику посылок мы не видим, - рассказала заведующая лабораторией Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Шмелева.

Сами китайцы тоже настроены оптимистично.

- Риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено, - сообщает пресс-служба «AliExpress Россия». - Посылки из Китая идут морем и по воздуху в течение 10 - 30 дней.

В компании добавили, что наблюдают за ситуацией во взаимодействии со штаб-квартирой Alibaba Group в Китае, отслеживают предписания соответствующих органов охраны здоровья КНР.