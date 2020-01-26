The Daily Beast: Началась новая космическая гонка США и России 5 26.01.2020, 21:16

3,693

Но, возможно, Москва блефует.

Российское космическое агентство одобрило проект самой мощной ракеты страны со времен космической гонки 1960-х годов — 75-метрового монстра с десятью отдельными двигателями в пяти ступенях, пишет американское издание The Daily Beast (перевод — inosmi.ru).

Теоретически новая ракета-носитель «Енисей», названная в честь реки в центральной России, сможет доставлять космонавтов на большие расстояния, что позволило бы России планировать независимые миссии на Луну. С «Енисеем» русские могли бы соревноваться с американцами в рамках новой волны исследования космоса.

Идея программы «Енисей» состоит в разработке ракеты, способной отправлять управляемые космические корабли за 400 тысяч километров до Луны или до космической станции, находящейся на лунной орбите. Эта ракета сможет также заниматься отправкой сверхтяжелых спутников весом 80 тонн и более и доставлять их на околоземную орбиту.

Существующие российские ракеты не способны справиться с подобной задачей. Самая мощная на данный момент российская ракета «Протон» способна доставить груз всего в 25 тонн на низкую околоземную орбиту. При том, что «Протон» условно эквивалентен самой большой американской ракете-носителю «Дельта IV Хэви» (Delta IV Heavy), американцы работают над гораздо более мощной ракетой-носителем, которая будет обладать подъемной силой ныне вышедшего из эксплуатации «Сатурна V», отправлявшего космонавтов на Луну в конце 1960-х годов и начале 1970-х годов.

Возникает вопрос, действительно ли российское космическое агентство «Роскосмос» построит «Енисей». Потенциальный ценник в 22 миллиарда долларов, а также долгая история громких обещаний Москвы, когда речь идет о новых космических технологиях, омрачают перспективы этого проекта.

Кроме того, возможно, программа «Енисей» нужна российскому правительству лишь в качестве рычага в переговорах с высокими ставками с Соединенными Штатами о будущем американо-российского сотрудничества в космосе.

«Работайте с нами над будущими миссиями на Луну, — могла бы сказать Москва американцам, — или мы просто будем сами кататься на наших новых ракетах „Енисей" на Луну».

«России „Енисей" нужен, чтобы продолжать сотрудничество, чтобы торговаться с американцами в космосе», — рассказал Павел Лузин, эксперт по космосу из Пермского университета в России.

После нескольких лет исследований «Роскосмос» официально запустил программу «Енисей» в 2018 году. В конце декабря 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал контракт на разработку проекта ракеты. Рогозин поручил своему заместителю Александру Лопатину следить за развитием «Енисея» с целью осуществить первый запуск ракеты в 2028 году.

В Соединенных Штатах НАСА берет старые двигатели «Спейс-шаттла» (Space Shuttle) и монтирует их по четыре к новому корпусу ракеты для новой системы космических запусков (СКЗ). В конечном итоге система запуска сможет доставлять груз весом 130 тонн до низкой околоземной орбиты или запускать космический корабль «Орион» и его команду до новой лунной станции, которую пытается построить НАСА.

Первый полет с новой СКЗ планируется в 2020 году. Если испытания пройдут успешно, СКЗ будет использоваться в рамках активно разрабатываемого проекта возвращения космонавтов на Луну в 2024 году, к концу возможного второго срока президента Дональда Трампа (Donald Trump).

Однако новая миссия НАСА на Луну — далеко не решенное дело. По оценкам экспертов, она может обойтись в 30 миллиардов долларов сверх приблизительно 20 миллиардов долларов, выделяемых Конгрессом НАСА ежегодно. В бюджете на 2020 год законодатели одобрили только 600 миллионов долларов из аванса в 1 миллиард долларов, который космическое агентство просило выделить на миссию на Луну.

Но даже если НАСА действительно получит эти деньги, временные рамки для возвращения на Луну к 2024 году настолько тесны, что не допускают никаких проблем с широким спектром нового оборудования, в том числе с «Орионом» —новым космическим кораблем с экипажем, новым лунным посадочным модулем и системой космических запусков.

«Все должно работать идеально», — говорит Джон Логсдон (John Logsdon), почетный профессор политологии и международных дел в Университете Джорджа Вашингтона и бывший консультант НАСА.

При всей рискованности американской лунной миссии Россия хочет принять в ней участие, исходя из того, что российские ракеты, космические корабли и космонавты являются неотъемлемой частью Международной космической станции. А в свете богатого российского опыта в космосе и обширного арсенала надежных старых ракет и космических кораблей Москва потребовала преференциального отношения в американском лунном предприятии.

Под этим могут подразумеваться выгодные контракты, зарезервированное место на лунной станции и весомая роль в том, что будут делать ученые, как только их нога ступит на Луну впервые со времен последней миссии «Аполлона» в 1972 году.

НАСА пока отвергало запросы России. Американское космическое агентство утверждало, что его лидирующая роль в миссии на Луну обеспечит «США право определять „правила дорожного движения" для деятельности в космосе». «Роскосмос» не ответил ко времени публикации этого сюжета.

Разрабатывая — или только грозясь разрабатывать — мощный «Енисей», Москва, очевидно, делает ставку на то, что Соединенные Штаты скорее будут работать с Россией, чем против России, когда (или если) исследователи начнут возвращение на Луну в ближайшие годы.

Но НАСА могло бы вывести «Роскосмос» на чистую воду.

«У них большой послужной список невыполненных обещаний», — отмечает Логсдон, говоря о российском космическом агентстве. Енисей «потребует значительных денег, которых у России нет, и приоритет в освоении дальнего космоса, что, по меньшей мере, спорно».

Логсдон упомянул две предыдущие попытки России разработать сверхтяжелые ракеты, обе из которых провалились.

Стоит отметить, что, помимо клятвенных обещаний построить новую огромную ракету, Роскосмос не уточнил, как он собирается самостоятельно довести до конца новую миссию на Луну. Разговоров о кораблях, посадочных модулях и лунных станциях почти не шло. «У России здесь не имеется никакого опыта», — говорит Лузин. Если «Енисей» — это блеф, то удивительно слабый.

Таким образом, программу «Енисей» ожидает неизвестное будущее при ставке на новую мощную ракету, способную доставить космонавтов на Луну или заставить американцев пригласить русских присоединиться к лунным миссиям США. Или же ее может ожидать провал и в том случае, если это блеф, и в том случае, если это настоящая ракета. В результате гордые российские космонавты останутся на Земле, а американские исследователи космоса отправятся на Луну без них.