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На станции метро «Спортивная» задымился поезд

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  • 5.01.2020, 8:18
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На станции метро «Спортивная» задымился поезд
Иллюстрационное фото

Пассажиров высадили из вагонов.

На платформе станции метро «Спортивная» сегодня вечером, 4 января, останавливался поезд, читатели сообщили tut.by о задымлении в начале состава.

«На «Спортивной» остановился поезд, у переднего вагона задымление», — написал Павел. На фотографии, которую прислал читатель, действительно можно различить дым.

Другие читатели также сообщали о задержке в движении поездов со стороны станции «Спортивная».

В Минском метрополитене рассказали, что по техническим причинам на этой станции высадили пассажиров, на несколько минут снимали напряжение с контактного рельса. Это произошло ориентировочно в 20.33.

— Спустя несколько минут поезд отправили для дальнейшего осмотра, — сообщил пресс-секретарь метрополитена Андрей Дроб.

Более детальной информации пока нет.


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