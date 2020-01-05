На станции метро «Спортивная» задымился поезд

На станции метро «Спортивная» задымился поезд2
- 5.01.2020, 8:18
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Пассажиров высадили из вагонов.
На платформе станции метро «Спортивная» сегодня вечером, 4 января, останавливался поезд, читатели сообщили tut.by о задымлении в начале состава.
«На «Спортивной» остановился поезд, у переднего вагона задымление», — написал Павел. На фотографии, которую прислал читатель, действительно можно различить дым.
Другие читатели также сообщали о задержке в движении поездов со стороны станции «Спортивная».
В Минском метрополитене рассказали, что по техническим причинам на этой станции высадили пассажиров, на несколько минут снимали напряжение с контактного рельса. Это произошло ориентировочно в 20.33.
— Спустя несколько минут поезд отправили для дальнейшего осмотра, — сообщил пресс-секретарь метрополитена Андрей Дроб.
Более детальной информации пока нет.