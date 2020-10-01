Ученые: Тяжелые одеяла помогают бороться с бессонницей 1.10.2020, 13:21

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К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Стокгольме.

Утяжеленные одеяла весом от 6 килограммов помогают вылечиться от клинической бессонницы. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Стокгольме, пишет сайт euro-pulse.ru.

Уже после 4 недель сна под утяжеленным одеялом (весом от 6 до 8 килограммов) симптомы бессонницы стали беспокоить участников эксперимента вдвое реже. Через год у 92% участников симптомы стали менее выраженными, а у 78% исчезли вовсе.

В контрольной группе, участники которой спали под обычными одеялами весом 1,5 килограмма, сон улучшился только у 5,4%.

Избавившиеся от бессонницы участники стали реже чувствовать усталость в течение дня, реже раздражаться и чувствовать тревожность. У многих также снизилась острота других заболеваний.

В эксперименте участвовали люди с диагностированной клинической бессонницей и другими расстройствами: депрессией, тревожностью, биполярным расстройством и синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

По данным Европейского общества изучения сна (ESRS), около 10% европейцев страдают хронической бессонницей. Недостаток сна может приводить к тяжелым последствиям. Например, итальянские ученые установили, что из-за недостатка сна мозг может удалять полезные нейронные связи. А согласно одному португальскому исследованию, недостаток сна вдвое повышает риск развития ожирения у мальчиков.

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