«Уходи, лживый таракан!» 4 11.10.2020, 11:52

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Фото: «Наша Ніва»

Даже «Табакерки» напомнили белорусам о том, что сегодня - Марш Гордости.

Сегодня даже на «Табакерках» появились напоминания о том, что улицы ждут белорусов на Марше Гордости, а лживому узурпатору лучше уйти.

Фотографии народного творчества накануне Марша Гордости опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

От сегодняшнего Марша во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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