«Уходи, лживый таракан!»4
- 11.10.2020, 11:52
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Даже «Табакерки» напомнили белорусам о том, что сегодня - Марш Гордости.
Сегодня даже на «Табакерках» появились напоминания о том, что улицы ждут белорусов на Марше Гордости, а лживому узурпатору лучше уйти.
Фотографии народного творчества накануне Марша Гордости опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
От сегодняшнего Марша во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.
14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.