Сайт Сharter97.org подвергся DOS-атаке 13 14.10.2020, 19:25

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Но правду не скроешь.

Добрый день, читатель!

Техническая служба сайта Charter97.org зафиксировала попытку DOS-атаки на один из наших серверов. Первый случай был зафиксирован в минувшее воскресенье, 11 октября.

Второй случай зафиксировали сегодня, 14 октября, в промежутке между 16:30 и 17:00. В обоих случаях был зафиксирован IP-адрес (178.168.130.41), с которого приходил массивный трафик.

Данный IP-адрес, по данным международной организации RIPE NCC, принадлежит оператору мобильной связи "Mobile TeleSystems JLLC" и находится в городе Гродно.

Техническая служба приносит свои извинения за возможные сбои в работе сайта и напоминает о том, что в случае, если основной сайт перестает быть доступным то можно воспользоваться мобильной АМП версией.

Для этого необходимо на своем смартфоне в адресной строке браузера или в поисковом окне Google вписать слова, сочетания слов или комбинацию символов, которые помогут вам легко обойти блокировку и выйти на облегченную и высокоскоростную версию нашего сайта (AMP-версию).

Приводим некоторые примеры: хартия гугл, хартия коронавирус, хартия 97 карантин, charter97 хартия, хартия news, хартия наталья радина, радина 97, хартия витебск (гомель, могилев, бобруйск и т. д.), хартия оппозиция, статкевич хартия, санников хартия, лукашенко преступник, charter97 go, charter97 da, charter97 amp, хартыя па беларуску, хартыя на беларускай мове, вкл хартыя, хартия правду не спрячешь.

Или даже те слова, которые помогали легендарному Али-Бабе попасть в пещеру с сокровищами: сим сим хартия 97. Важны не только слова — главное понять принцип поиска. Каждый может придумать и использовать свой «пароль» для выхода на сайт Charter97.org.

Среди ссылок, которые выдаст поисковик, найдите любую, которая ведет на Charter97.org и Charter97.link и возле которой стоит значок в виде молнии.

При нажатии на ссылку с молнией у вас откроется наш сайт и вы сможете читать любую новость. При нажатии на логотип у вас откроется заглавная страница сайта. Это облегченная версия сайта, на которой недоступны комментарии и некоторые рубрики, но зато скорость работы сайта просто фантастическая. Вы всегда сможете читать наши новости и быть в курсе событий.

Те же или другие слова вы можете использовать для обхода блокировки и выхода на наш сайт через звуковой поиск, нажав значок микрофона в адресной строке браузера и произнеся ключевые слова (звуковой поиск можно подключить через настройки телефона).