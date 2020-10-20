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Премьер-иллюзионист

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 20.10.2020, 14:51
  • 6,996
Премьер-иллюзионист

А правительство как будто на другой планете живет.

Как российское правительство умело выдает черное за белое — просто иногда удивляешься.

Мишустин — иностранным инвесторам, 19 окт 2020:

«...мы прошли этот сложный период – во всяком случае, его первую фазу – лучше, чем целый ряд стран. По динамике ВВП во втором, самом сложном квартале, по данным Минэкономразвития, Россия выглядела привлекательнее многих стран, в том числе Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании».

Переводим на русский. Мы наплевали на последствия и установили слишком слабый карантин. Не для людей — для промышленности. Локдаун у нас затронул далеко не все отрасли, поэтому и спад ВВП поменьше. Вы там в Европах все о людях беспокоитесь, а мы — о показателях и прибылях. Итог слабого карантина в России — 4-е место в мире по числу заболевших и незакончившаяся первая волна пандемии, когда началась вторая.

«Восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось…»

Это просто откровенное вранье. Такое можно было говорить в июле, но не после публикации августовской статистики. Восстановление экономики практически остановилось.

А в сентябре стало ясно, что идет вторая волна пандемии, и надо думать о новых ограничениях. Даже комитет ГосДумы по экономполитике написал, что новые масштабные ограничения неизбежны, что спад в 2020 будет больше запланированного, и надо пересматривать прогноз и бюджет на будущую трехлетку.

«Наша уверенность основывается на решениях, заложенных в общенациональном плане действий, который рассчитан до конца следующего года».

Да нет в этом плане никаких новых мер, а содержит он в основном уже введенные и частично исчерпанные 1 октября меры… А вот второй волны коронавируса и реакции на нее этот план не содержит. И никто не собирается его менять.

Может стоит премьеру напомнить, что весенний пик заболеваемости (11 мая — 11,6 тыс.чел.) был превзойден уже 9 октября и сейчас новых больных в день больше 15 тыс.чел. Число болеющих коронавирусом так же превзошло летние пики (15 июня — 245,5 тыс.чел.) и сегодня составляет 304,6 тыс.чел. Т.е. нагрузка на медицину уже сильнее, чем весной. И ежедневно умирает людей уже больше.

А Мишустин как будто на другой планете живет и рассуждает о «трансформации делового климата», «регулятроной политике», плане на 10 лет и тому подобных неактуальных несуразицах. Но только не о вирусе, который бушует в стране…

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