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«Путинбург»: хроники мафиозного государства

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  • 20.10.2020, 16:04
  • 4,303
«Путинбург»: хроники мафиозного государства

Вышла книга, которую ждали все любители российской политической истории.

Речь идет о книге «Путинбург» Дмитрия Запольского. Она выпущена в свет в Великобритании издательством PVL Consulting Ltd. и теперь доступна в сети Amazon.

Запольский - известный петербургский журналист, специализировавшийся на криминальной тематике. Работая на телевидении в 90-е, он стал свидетелем того, как шли к высотам власти Путин и другие нынешние правители России, как закладывали основы своих баснословных состояний близкие к Путину миллиардеры, как и за что Петербург получил прозвище «бандитского».

Это не столько мемуары, сколько личные впечатления автора и портреты людей, благодаря которым современная Россия превратилась в новоимперское чудовище. Герои Запольского продают совесть, убивают друг друга, погибают ради пачки долларов, ложатся в петербургскую землю, на которой произрастает проклятье человечества, печально известное как «путинизм». В итоге повествование стало остросюжетным детективом, как и вся новейшая история России.

Отличие от классического детектива тут лишь одно: преступникам, которые выжили, пока удалось уйти от наказания.

«Каждый день в ворота заезжали бронированные джипы тамбовских лидеров. По парку прогуливались герои криминальной хроники бандитского Петербурга, к ним приезжали чиновники из мэрии или правительства России, губернатор Ленинградской области, депутаты Госдумы, банкиры, промышленники, влиятельные силовики. Видел я там и Галину Старовойтову, и Людмилу Нарусову, и Собчака с Путиным. «Русское видео» было точкой сборки новой власти. Ведь где еще могут пообщаться за бокалом «Хеннеси ХО» лидеры «тамбовских» и вице-мэры? За высоким забором правительственной резиденции. Под сенью старых кленов, без посторонних взглядов и ненужных микрофонов. Была в «Русском видео» и своя служба безопасности, ее возглавлял отставной полковник КГБ Грунин. Шустрый был малый, бесшабашный.

В свое время в «Русском видео» умерли один за другим больше десяти ключевых сотрудников, в основном имевших допуск к финансовым делам компании. От астмы, от сердечного приступа, в странных авариях из-за отказа тормозов автомобиля, из-за вообще непонятных инфарктов и инсультов. Все молодые, здоровые, сильные люди. Говорили, что все эти смерти на совести КГБ».

Это – лишь фрагмент большой и очень насыщенной событиями книги. Чтобы публиковать столь откровенные воспоминания, требовалась немалая личная смелость: в прошлом журналист, спасаясь от преследований, был вынужден переехать в Тайланд, а когда его нашли и там – в одну из европейских стран. Как позднее Запольский сказал в интервью радио «Свобода»: «Я уехал, чтобы на меня не тратили полоний».

Подробнее об авторе можно узнать на сайте (putinburg.computinburg.com), там же выложены некоторые иллюстрации, использованные в книге. Это повествование затягивает своей искренностью и прямотой: все без утайки названо своими именами. Начинаешь читать – и уже не можешь остановиться.

Приобрести книгу можно здесь, на сайте Amazon, или через сайт «Путинбург».

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