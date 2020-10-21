Ушел из жизни Юрий Воронежцев 2 21.10.2020, 8:07

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Юрий Воронежцев

Ученый-физик и общественный деятель умер вечером 20 октября.

20 октября поздно вечером умер ученый-физик, кандидат техническим наук, экс-секретарь комиссии по расследованию причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Верховном Совете Юрий Воронежцев.

Об этом в соцсетях сообщили родственники Юрия Воронежцева.

Юрий Воронежцев не раз выступал в качестве эксперта для Charter97.org в интервью по актуальным вопросам социально-политического развития Беларуси.

Редакция сайта Charter97.org приносит соболезнования родным и близким Юрия Воронежцева.

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