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Ушел из жизни Юрий Воронежцев

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  • 21.10.2020, 8:07
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Ушел из жизни Юрий Воронежцев
Юрий Воронежцев

Ученый-физик и общественный деятель умер вечером 20 октября.

20 октября поздно вечером умер ученый-физик, кандидат техническим наук, экс-секретарь комиссии по расследованию причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Верховном Совете Юрий Воронежцев.

Об этом в соцсетях сообщили родственники Юрия Воронежцева.

Юрий Воронежцев не раз выступал в качестве эксперта для Charter97.org в интервью по актуальным вопросам социально-политического развития Беларуси.

Редакция сайта Charter97.org приносит соболезнования родным и близким Юрия Воронежцева.

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