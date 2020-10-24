«Гомельский ДСИ», БЖД, «Белпочта», «Полимир» поддержали Народный ультиматум

«Гомельский ДСИ», БЖД, «Белпочта», «Полимир» поддержали Народный ультиматум2
- 24.10.2020, 16:35
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Вместе и до конца!
«Гомельский ДСИ», «Белорусская железная дорога», «Белпочта», «Полимир» - поддерживают национальную забастовку. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».
Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.