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«Гомельский ДСИ», БЖД, «Белпочта», «Полимир» поддержали Народный ультиматум

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  • 24.10.2020, 16:35
  • 8,957
«Гомельский ДСИ», БЖД, «Белпочта», «Полимир» поддержали Народный ультиматум

Вместе и до конца!

«Гомельский ДСИ», «Белорусская железная дорога», «Белпочта», «Полимир» - поддерживают национальную забастовку. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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