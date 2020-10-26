Сергей Наумчик: Если бастующие не вступят в переговоры с Лукашенко, они могут победить 18 26.10.2020, 12:41

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Власти хотят втянуть рабочих в «переговорный процесс».

В апреле 1991 года, когда началась всесторонняя забастовка и на второй день на первое место вышли политические требования (отставка прокоммунистического Верховного Совета), забастовщики имели неплохие шансы добиться своих целей, пишет в своем Telegram-канале белорусский журналист и политик Сергей Наумчик. Это стало понятно, когда рабочие Орши сели на рельсы, и движение по важнейшим железнодорожным магистралям европейской части СССР остановилось.

В те дни одна часть стачкома выступала за забастовку до полной победы, другая — за победу через сочетание забастовки и переговоры с властями. Вовлечь рабочих в дискуссии и переговоры, как потом оказалось, было главной целью руководства ЦК КПБ. В результате, были подняты зарплаты и снижены цены, ни одного политического требования удовлетворено не было, а через какое-то время цены подняли еще больше.

Похоже, что такая же тактика выбрана властями и сейчас. На предприятия уже пошли представители администрации и штатные «идеологи». Не исключено, что в переговоры вступит и сам Лукашенко.

Успех нынешних бастующих будет зависеть не столько от масштаба забастовки, сколько от того, удастся ли бастующим не поддаваться на уговоры и переговоры до выполнения главного требования — отставки Лукашенко.

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