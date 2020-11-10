Елена Левченко — белорусам: Даже в самую темную ночь сияют самые яркие звезды 5 10.11.2020, 8:11

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Елена Левченко

Фото: interfax.by

Единство помогает нам двигаться дальше — к победе.

Известная баскетболистка Елена Левченко написала в «Фейсбуке» проникновенный пост о ситуации в Беларуси:

— Мы не хотим быть Северной Кореей! На протяжении уже долгого времени многие, в том числе и наши известные спортсмены, любят очень часто использовать слоган «я - за мир».

Мне интересно: за какой именно вы мир? За тот, который в Северной Корее? Там ведь тоже «мир». Или за мир, в котором не нарушаются права человека, есть свобода слова и мнения?

Настоящего «мира» в нашей стране нет давно. Со дня выборов прошло 93 дня, и говорить «за мир» просто, чтобы поставить галочку и отметиться - это уже так не работает. Пора бы называть вещи своими именами. Пора быть честными хотя бы с собой.

Мы стремимся к стране, в которой имеют право быть разные мнения, и за это не будут наказывать, угрожать, избивать или садить в тюрьму. Поэтому пусть это будет другое мнение, но четкое, ясное и понятное - ваше личное, а не какой-то обтекаемый аморфный «мир». Потому что когда вы играете в игры, сидите на двух стульях, говорите ничего не сообщая - вы врете. А может просто конкретика предполагает ответственность за свои слова?

А моим белорусам, которые точно понимают и знают, к кому миру стремятся, которые каждый день, несмотря на давление, выходят «гулять» и рискуют, скидываются деньгами, помогают, бастуют, бегают во всю мощь, я хочу сказать: вы настоящие герои, вы вдохновляете! В жизни, как в игре, бывают взлеты и падения, но есть Сила, Воля , Дух и Единство, которые сегодня присутствуют в каждом из нас и в самую трудную минуту помогают двигаться дальше - к победе.

Никогда не верьте своим страхам - они не знают вашей силы!

Вы никогда не узнаете, насколько вы сильны, пока быть сильным - это ваш единственный выбор! Помните, даже в самую темную ночь сияют самые яркие звезды, мои необыкновенные белорусы.

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