Армения подписала договор о передаче части Нагорного Карабаха Азербайджану 10.11.2020, 8:17

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Фото: EPA

Ереван согласился на мир в обмен на передачу Баку города Шуши и нескольких районов.

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе, Оно предусматривает ввод российских миротворцев и передачу части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуши, Азербайджану, сообщает РБК.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил ночью с обращением к нации. Он заявил, что миротворцы будут не только российские, но и турецкие. В опубликованном соглашении Турция не упоминается.

Подписание соглашения вызвало протесты в Армении. Противники заключенного мира захватили здание правительства страны. Во время протестов был избит спикер парламента Армении.

Премьер Армении Никол Пашинян вышел в прямой эфир и заявил, что у него не было другого выхода, кроме как подписать соглашение. Он пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в Ереване.

Алиев назвал подписание Пашиняном соглашения «капитуляцией Армении» и сообщил, что Баку заключил мир на выгодных для себя условиях и «добился всех целей».

Армянская оппозиция собралась отменить участие Еревана в договоренностях по Карабаху, для этого она хочет собрать внеочередное заседание парламента.

В российском Минобороны сообщили, что миротворцы отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска. Позже стало известно о прибытии российской военной автоколонны в армянский город Горис.

Что произошло

Ночью 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Одновременно с этим в СМИ появился текст из 9 пунктов подписанного сторонами соглашения. Два источника РБК — в армянском и российском дипломатических ведомствах — подтвердили, что этот текст соответствует тому, о чем договорились стороны. Источник в армянском МИД добавил, что в итоговый вариант были внесены «небольшие изменения», но они не существенны.

Что предполагает соглашение

Первый пункт соглашения устанавливает полное прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи (по мск) 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых позициях.

Второй и шестой пункты провозглашают, что Кельбаджарский район, Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджана, а также Лачинский район возвращаются Азербайджану до 15 ноября, 20 ноября и до 1 декабря 2020 году соответственно. Армения оставляет за собой только Лачинский коридор шириной 5 километров, который будет обеспечивать связь с Нагорным Карабахом. Также отмечается, что этот коридор «не будет затрагивать город Шушу».

Третий, четвертый и пятый пункты — договоренность о введении вдоль линии соприкосновения российских миротворцев в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Срок пребывания миротворцев — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Кроме того, будет создан миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

«По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях», — также говорится в соглашении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после обнародования соглашения, заявил, что это будет совместная российско-турецкая миротворческая миссия, однако в тексте соглашения об участии Турции не сказано.

Седьмой пункт касается беженцев — они возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. По восьмому пункту «производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

По девятому пункту должны быть разблокированы «все экономические и транспортные связи в регионе». Армения берет на себя обязательство обеспечить транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванским анклавом. Контроль за транспортным сообщением должны будут осуществлять российские пограничники. Кроме того, по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичевань с западными районами Азербайджана.

Таким образом Ереван согласился на передачу нескольких занятых районов Азербайджана и, кроме того, на потерю части Нагорно-Карабахской республики, в том числе ее культурной столицы Шуши. Решение было принято тремя людьми: самим Николом Пашиняном, главой Генштаба Армении Оником Гаспаряном и президентом НКР Араиком Арутюняном, рассказал РБК источник в армянском правительстве.