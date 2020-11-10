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Дочь Юрия Захаренко: Добрый, светлый белорусский народ, держись!

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  • 10.11.2020, 8:53
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Дочь Юрия Захаренко: Добрый, светлый белорусский народ, держись!
Елена Захаренко

Революция победит.

Выпускница Академии милиции Елена Захаренко, дочь пропавшего бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, дала интервью «Радыё Свабода». Елена Захаренко называет мирных протестующих героями и ждет суда над заказчиками и исполнителями похищений и убийств Захаренко, Красовского, Гончара и Завадского.

«А мой герой — ты»

- С каким чувством ваша семья следит за происходящим в Беларуси последние месяцы?

- С большим чувством тревоги и гордости. Надеюсь, что воцарится справедливость, и преступник предстанет перед законом. Они смогли уничтожить лидеров оппозиции в 1990-е годы, но саму идею разрушить не удалось. Еще тогда было создано теневое правительство. За Захаренко шли военные, за Карпенко шел народ. Когда мой отец еще в те годы участвовал в митингах, когда уже не был министром, митинги тоже были масштабные. Сотрудники милиции расступались, и он мог беспрепятственно проходить к Дому правительства. Его авторитет гражданину Лукашенко не давал покоя.

- Вы — бывшая сотрудница органов внутренних дел, выпускница Академии милиции, дочь бывшего министра внутренних дел. Как вы оцениваете деятельность людей в черном, в оливковом, в балаклавах на улицах белорусских городов?

- Это бандитизм. Настоящая хунта. Сотрудник милиции обязан представиться, сообщить о правонарушении, а потом уже предупредить действие правонарушителя. Они не понимают, что будут отвечать за свое бесчеловечное отношение к людям. Все это формировалось на протяжении всего пребывания у власти гражданина Александра Лукашенко. После отставки моего отца личный состав проходил обучение еще тогда в гаражах. Им показывали, как наиболее целесообразно бить митингующих дубинками, на оставляя следов. Сотрудники получали премии за разгон демонстрантов. Это не события последних лет. Формирование карательного аппарата проходило десятилетиями. Бог им судья.

Я вспоминаю, как в детстве я сидела с папой в машине, и он спросил, какие книги я прочитала в последнее время и кто мой герой. Я рассказала о книгах и сказала: «А мой герой — ты». Он улыбнулся. Такие теплые воспоминания у детей остаются навсегда. А как современные каратели будут рассказывать о своем «героизме» своим детям? Какой след они оставят в истории своей страны?

- Как вы думаете, как отреагировал бы ваш отец на насилие в Беларуси?

- Всю свою жизнь он не мог равнодушно относиться к несправедливости. Он всегда был лидером. Позиция лидерства, стремление внести вклад в развитие общества были в нем всегда, поэтому он не смог мутировать и стоять на коленях перед существующей властью. Это было в его характере. Хотел всегда служить закону, а не лицам. При нем такого отношения к людям бы не было.

Я помню один пример, когда нетрезвый человек упал на рельсы, приближалась электричка, все люди отошли в сторону и с ужасом смотрели на происходящее. Отец прыгнул на рельсы и буквально перед поездом вытащил этого человека на платформу. Вот такой склад характера — кто, если не он.

«Рано или поздно будет победа»

- Верите ли вы в победу белорусской мирной революции?

- Я надеюсь, что рано или поздно будет победа. Я удивлена, что некоторые белорусы садятся за стол переговоров. С кем? Спросили ли вы у людей, наиболее пострадавших от режима, спросили ли вы у матерей, которые не смогли похоронить своих детей? Спросили ли у тех, кто столько лет вынужден жить в чужой стране? Спросили демонстрантов, у тех, кто потерял близких? Вы не имеете права предавать нас и идти на сделку. Добрый, светлый белорусский народ, держитесь. Беларусь заслужила быть достойной и независимой.

- Есть ли у вас ощущение, что в делах пропавших вскоре начнется реальное движение и организаторы и исполнители предстанут перед законом?

- Этого никогда не произойдет, пока у власти Лукашенко. Появятся реальные свидетели, начнется реальный судебный процесс только после смены власти.

- Что бы вы сказали людям, которые сейчас выходят на улицы, зная о том, что их могут задержать, избить, покалечить?

- Это просто герои. Я надеюсь, что через некоторое время что-то изменится в Беларуси.

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