Дочь Юрия Захаренко: Добрый, светлый белорусский народ, держись! 1 10.11.2020, 8:53

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Елена Захаренко

Революция победит.

Выпускница Академии милиции Елена Захаренко, дочь пропавшего бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, дала интервью «Радыё Свабода». Елена Захаренко называет мирных протестующих героями и ждет суда над заказчиками и исполнителями похищений и убийств Захаренко, Красовского, Гончара и Завадского.

«А мой герой — ты»

- С каким чувством ваша семья следит за происходящим в Беларуси последние месяцы?

- С большим чувством тревоги и гордости. Надеюсь, что воцарится справедливость, и преступник предстанет перед законом. Они смогли уничтожить лидеров оппозиции в 1990-е годы, но саму идею разрушить не удалось. Еще тогда было создано теневое правительство. За Захаренко шли военные, за Карпенко шел народ. Когда мой отец еще в те годы участвовал в митингах, когда уже не был министром, митинги тоже были масштабные. Сотрудники милиции расступались, и он мог беспрепятственно проходить к Дому правительства. Его авторитет гражданину Лукашенко не давал покоя.

- Вы — бывшая сотрудница органов внутренних дел, выпускница Академии милиции, дочь бывшего министра внутренних дел. Как вы оцениваете деятельность людей в черном, в оливковом, в балаклавах на улицах белорусских городов?

- Это бандитизм. Настоящая хунта. Сотрудник милиции обязан представиться, сообщить о правонарушении, а потом уже предупредить действие правонарушителя. Они не понимают, что будут отвечать за свое бесчеловечное отношение к людям. Все это формировалось на протяжении всего пребывания у власти гражданина Александра Лукашенко. После отставки моего отца личный состав проходил обучение еще тогда в гаражах. Им показывали, как наиболее целесообразно бить митингующих дубинками, на оставляя следов. Сотрудники получали премии за разгон демонстрантов. Это не события последних лет. Формирование карательного аппарата проходило десятилетиями. Бог им судья.

Я вспоминаю, как в детстве я сидела с папой в машине, и он спросил, какие книги я прочитала в последнее время и кто мой герой. Я рассказала о книгах и сказала: «А мой герой — ты». Он улыбнулся. Такие теплые воспоминания у детей остаются навсегда. А как современные каратели будут рассказывать о своем «героизме» своим детям? Какой след они оставят в истории своей страны?

- Как вы думаете, как отреагировал бы ваш отец на насилие в Беларуси?

- Всю свою жизнь он не мог равнодушно относиться к несправедливости. Он всегда был лидером. Позиция лидерства, стремление внести вклад в развитие общества были в нем всегда, поэтому он не смог мутировать и стоять на коленях перед существующей властью. Это было в его характере. Хотел всегда служить закону, а не лицам. При нем такого отношения к людям бы не было.

Я помню один пример, когда нетрезвый человек упал на рельсы, приближалась электричка, все люди отошли в сторону и с ужасом смотрели на происходящее. Отец прыгнул на рельсы и буквально перед поездом вытащил этого человека на платформу. Вот такой склад характера — кто, если не он.

«Рано или поздно будет победа»

- Верите ли вы в победу белорусской мирной революции?

- Я надеюсь, что рано или поздно будет победа. Я удивлена, что некоторые белорусы садятся за стол переговоров. С кем? Спросили ли вы у людей, наиболее пострадавших от режима, спросили ли вы у матерей, которые не смогли похоронить своих детей? Спросили ли у тех, кто столько лет вынужден жить в чужой стране? Спросили демонстрантов, у тех, кто потерял близких? Вы не имеете права предавать нас и идти на сделку. Добрый, светлый белорусский народ, держитесь. Беларусь заслужила быть достойной и независимой.

- Есть ли у вас ощущение, что в делах пропавших вскоре начнется реальное движение и организаторы и исполнители предстанут перед законом?

- Этого никогда не произойдет, пока у власти Лукашенко. Появятся реальные свидетели, начнется реальный судебный процесс только после смены власти.

- Что бы вы сказали людям, которые сейчас выходят на улицы, зная о том, что их могут задержать, избить, покалечить?

- Это просто герои. Я надеюсь, что через некоторое время что-то изменится в Беларуси.

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