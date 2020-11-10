«Затем был эпизод, который перевернул все мое представление о жизни» 20 10.11.2020, 14:48

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Ирина Маркелова

Врач Ирина Маркелова рассказала о пытках в Жодино.

Ирина Маркелова работает врачом-эндоскопистом в медицинском центре ЛОДЭ. Ее задержали в воскресенье возле Немиги, когда она гуляла со своими друзьями, передает «Радыё Свабода».

«Пошел дождь, я открыла красно-белый зонт. К нам подъехали автозаки, и «люди в черном» загрузили туда около 32 человек. Возле Дворца спорта нас переместили в автозаки с камерами.

Затем был эпизод, перевернувший все мое представление о жизни.

Мы почувствовали какой-то запах — как будто пустили газ. Все начали кашлять. Мне казалось, что я не могу дышать. У меня был ларингоспазм — это когда голосовые связки полностью смыкаются — невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это состояние, когда вы понимаете: вы умираете. Умереть от асфиксии очень легко — и все. Мои соседки начали кричать, что человеку плохо. Но там никто не слышал, потому что двери были закрыты. До этого в коридорчик между камерами бросали парней и били. Возможно, на кого-то распыляли газ и он попал на нас.

Нас доставили в Заводской РУВД. На улице мы стояли лицом к стене минут 10−15, а потом нас перевели в актовый зал, где было много избитых ребят. У некоторых лица были помечены краской, волосы выстрижены, они хромали».

У Ирины изъяли цепочку с крестиком и серьги. Позже задержанных доставили в Жодино.

«У входа в здание тюрьмы, как и в автозаке, лежал бело-красно-белый флаг. Одна женщина старалась не наступать на флаг — ее за это ударили. Нас заставляли идти по коридорам на корточках, как гуси. Пенсионеры, которым было 60−70 лет, тоже были вынуждены так идти. Одна женщина не справлялась, у нее были проблемы с суставами. При этом тюремный надзиратель крикнул: «Так, встала! Из-за тебя все пойдут так до конца». Иначе как пытками это не назовешь.

Нас раздели догола и осматривали даже промежность. После завели в камеру. На 12 человек было 6 нар из металлических пластин. Лежали по двое. На мне был лыжный костюм, поэтому лежать было не так больно, как остальным. Ночью привели еще женщин — в камере на 6 человек нас было 27, дышать было невозможно. Не хватало кислорода. Нас не кормили больше суток.

Вечером меня привели на суд. В результате мое дело отправили на доработку и дали повестку в суд на 23 ноября».

Ирина Маркелова воспитывает 8-летнего сына. Ее муж Дмитрий Маркелов, хирург Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, сейчас находится за решеткой и отбывает наказание за акцию солидарности медиков с отчисленными студентами, которая прошла 2 ноября.

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