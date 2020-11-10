В Сети появились личные данные силовиков из Советского РУВД Минска

В Сети появились личные данные силовиков из Советского РУВД Минска15
- 10.11.2020, 15:15
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Их действия сравнили с поведением гитлеровских оккупантов.
Кибер-партизаны опубликовали личные данные силовиков из Советского РУВД Минска, действия которых после воскресного марша сравнили с поведением гитлеровских оккупантов.
Слабовики из Советского РУВД решили поконкурировать за звание «современного Освенцима».
Опять жестокие избиения, пытки и искалеченные белорусы... Мясники из Советского РУВД, думаете, мы перевернем эту страницу?
Публикуем список оперуполномоченных и тихарей из Советской ОПГ», - пишут кибер-партизаны.