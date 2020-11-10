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В Сети появились личные данные силовиков из Советского РУВД Минска

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  • 10.11.2020, 15:15
  • 27,109
В Сети появились личные данные силовиков из Советского РУВД Минска
Фото: «Радыё Свабода»

Их действия сравнили с поведением гитлеровских оккупантов.

Кибер-партизаны опубликовали личные данные силовиков из Советского РУВД Минска, действия которых после воскресного марша сравнили с поведением гитлеровских оккупантов.

Слабовики из Советского РУВД решили поконкурировать за звание «современного Освенцима».

Опять жестокие избиения, пытки и искалеченные белорусы... Мясники из Советского РУВД, думаете, мы перевернем эту страницу?

Публикуем список оперуполномоченных и тихарей из Советской ОПГ», - пишут кибер-партизаны.

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