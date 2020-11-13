Чем полоскать горло для защиты от COVID-19? 13.11.2020, 16:24

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Полоскание полости рта и горла натуральными продуктами повышает степень защиты организма.

Недавнее исследование показало, что полоскание полости рта и горла натуральными продуктами, такими как зеленый чай, гранатовый сок, также сок черноплодной рябины, повышает степень защиты организма от заболевания COVID-19, пишет healthinfo.ua.

Профилактика коронавирусной инфекции COVID-19 сегодня оценивается как одно из лучших средств борьбы с ним, поскольку от болезни все еще не существует полностью проверенной вакцины или специального лекарства. Наиболее известные профилактические меры – это надлежащая гигиена рук, социальное дистанцирование, ношение масок, избегание людных мест.

Помимо этих общих рекомендаций, сохранить здоровье в столь непростой период помогают способы, поддерживающие активность иммунитета. Одним из таковых является полоскание горла натуральными составами – зеленым чаем, соком плодов, ягод.

«Исследователи обнаружили, что зеленый чай и соки некоторых плодов, обычно употребляемых для укрепления здоровья, могут помочь в борьбе с вирусом SARS-CoV-2. Полоскание рта и горла – это одна из мер, которые люди могут практиковать для лучшей защиты от него», - информирует портал Times Now.

Каким же образом полоскание обеспечивает защиту от COVID-19? Вызывающий ковид вирус в первую очередь поражает дыхательные пути, его главными «пунктами проникновения» являются нос и рот.

«Полоскание ротоглотки определенными составами смывает патогены и сокращает их концентрацию – это помогает уменьшить его передачу от одного человека к другому, а также смягчает симптомы у инфицированного человека. Ранее исследования показывали, что использование жидкостей для полоскания рта тоже усиливает профилактический эффект в отношении нового коронавируса», - рассказали эксперты издания.

Недавнее исследование ученых нескольких вузов, Института молекулярной вирусологии, Медицинского центра Университета Ульма, Дрезденского технического университета, показало, что для защиты от COVID-19 полость рта и горло полезно полоскать зеленым чаем, соками черноплодной рябины, граната, результаты этого проекта опубликованы на сервере препринтов bioRxiv. Также по словам авторов работы, в проведенных испытаниях экстракты граната, черноплодной рябины, зеленого чая «проявили себя многообещающими против вируса гриппа in vitro».

«Сок черноплодной рябины инактивировал около 97 процентов SARS-CoV-2 через 5 минут, зеленый чай и гранатовый сок инактивировали около 80 процентов вируса», - сообщили специалисты.

Исследователи считают, что эти натуральные и растительные продукты могут успешно бороться с COVID-19 и другими инфекциями благодаря своему кислому pH, который инактивирует вирусы. Вдобавок они содержат полифенолы – катехины, дубильные вещества, флавоноиды, способные влиять на вирусные белки.

«В условиях пандемии COVID-19 люди могут использовать черноплодную рябину, гранатовый сок или зеленый чай для полоскания полости рта и горла с целью профилактики инфекции. В отличие от промышленных ополаскивателей их проглатывание безопасно», - резюмировали эксперты.

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