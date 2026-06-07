«Фимка рожден, чтобы стать звездой» 7.06.2026, 11:04

2,228

Фото: Александр Ружечка / onliner

На хуторе у белорусов живет необычный дикий кабан.

Этой весной у белорусов появился новый народный любимец — кабанчик Фимка. Он живет на хуторе вместе с людьми, гуляет по лесу, посещает «спа-процедуры» и просто обожает сладкое. Наблюдать за жизнью «поросэка» (так ласково называет его хозяин) — сплошное умиление и заряд дофамина в одном флаконе. Недаром видео с Фимкой в TikTok набирают тысячи лайков и сотни добрых, ироничных комментариев. «А Фимка вообще в курсе, что он дикий кабан?» — задаются вопросом поклонники животного. Журналисты Onlíner взяли с собой гостинцы и отправились в гости к необычному питомцу.

«Фимка рожден, чтобы стать звездой»

Прежде чем поехать к Фимке, робко интересуемся у его хозяина Михаила, можно ли привезти кабанчику Snickers. Конечно, мы знаем, что сладкое животным есть нельзя, но в виде исключения... Дело в том, что этот шоколадный батончик — любимое лакомство Фимы. Перепадает оно ему, правда, крайне редко, зато гарантированно поднимает настроение.

В одном из роликов в TikTok можно было увидеть, как во время прогулки по лесу кабанчик устает, ложится на тропинку и никуда не хочет идти. Но как только слышит слово «сникерс», силы появляются из ниоткуда, и он резво бежит к хозяину.

— Шоколадку нужно взять, иначе поросенок расстроится, — дает добро Михаил.

С Михаилом, его отцом Владимиром и Фимкой мы встречаемся на лесной поляне, неподалеку от их хутора. К нашему удивлению, «поросенок» значительно крупнее, чем кажется на видео. При том что Фимке всего год — он еще «подсвинок», то есть по человеческим меркам — подросток.

— Предположительно, Фима сейчас весит 140 кг, а в будущем может и все 300 кг быть, когда подрастет, — рассказывает Михаил.

Фимка живет у родителей парня, но именно Миша начал снимать смешные ролики с кабанчиком и выкладывать их в соцсети. Его отец Владимир сразу был не в восторге от этого, но потом смирился.

— Я считаю, Фимка рожден, чтобы стать звездой, — аргументирует свое блогерство с участием кабанчика Миша.

С парнем сложно не согласиться: Фимкиной харизме можно только позавидовать. Кабанчик крутится возле нас, виляет хвостом (совсем как собака!), утыкается большим мягким пятачком в ноги и с надеждой обнюхивает руки: «А угощение-то где?»

Будет, будет, Фимочка. Но чуть позже, сначала прогулка.

— Идем, поросеночек чумазый, на речку, надо мыться, — подбадривает Фимку Михаил.

Прямо перед нашим приездом Фимец успел вываляться в грязи — так что перед гостями предстал во всей красе.

Вырос в любви, не знает, что такое агрессия, а сладкое ест крайне редко

Как вообще Фимка появился в семье Миши? Его подарили родителям парня, когда кабанчику был всего месяц.

— Он вырос в любви и не знает, что такое агрессия. Не бойтесь, Фима не причинит вам никакого вреда. Он просто балуется, играет. Новые люди, интересно! — заверяет нас Владимир.

В этот момент Фима проявляет чрезмерное любопытство к фотографу Onlíner, а точнее к его дождевику. Еще бы, целлофан шуршит, как упаковка от конфетки!

— Сладости, а особенно шоколад, я даю Фимке крайне редко, — говорит Миша. — А родители так вообще этого не делают.

— Да, это только сын его балует, — подтверждает Владимир.

Миша живет в Минске — увлекается мотоциклами, занимается спортом и мечтает завести бультерьера. Но когда приезжает к родителям, может часами гулять с Фимой по лесу, снимать о нем видео и придумывать своему другу забавные клички: Шоколадоприемник, Кракен, Директор леса, Ихтиандр, Речная свинка, Парасэка, Волосатый цукини, Пятачмок... Фантазия парня не знает границ — за нежной дружбой этих двух бруталов можно наблюдать бесконечно.

— Кабаноцикл лесной. Я скоро на него сяду и поеду, — шутит Миша. — У Фимы есть прикол — вот кажется, такой большой серьезный зверь, а может испугаться в лесу хруста ветки... И тогда начинает прятаться у меня между ног. Он так делал, когда был совсем маленьким, и сейчас тоже пытается.

Так что, несмотря на внушительный вид, у Фимки довольно чувствительная натура. Кабанчик обижается, когда на него ругаются: возмущенно хрюкает и уходит. И может даже напроказничать в ответ.

— Один раз супруге все кусты роз поел, — смеется Владимир.

А еще кабанчик ревнует к другим домашним питомцам. У Владимира есть собаки, но Фиме нравится быть в центре внимания.

— Вот если бы собаку с собой взяли, был бы уже недоволен, — отмечают хозяева.

«Чтобы содержать кабана, нужно много терпения, времени и сил»

Пока идем по лесу, Фимка куда-то пропадает, а потом снова появляется — бежит к нам довольный и весь в грязи.

— Фима не понимает, почему мы за ним в болото не пошли, это ж его любимое место,— говорит Владимир.

Жизнь мужчины тесно связана с лесом, он многое знает о природе и повадках диких животных. Владимир признается: такой питомец, как Фимка, однозначно кино не для всех.

— Чтобы содержать кабана, нужно много терпения, времени и сил. Каждый день мы с ним подолгу гуляем по лесу, построили для него отдельный загончик возле дома, скоро будем расширять.

— А чем его кормите? И вообще, много он ест?

— Ой, много! Кашу любит, особенно овсяную, в день по две пачки съедает. Варим ему крупу, в каждую порцию добавляем по 4—6 яиц. А так и мясо, и рыбу, и творог даем... Собачий корм ест с удовольствием. Кабаны же всяедные. Молоко ему нравится: когда пьет, аж причмокивает.

Кабанчик ищет в черничнике ягоды — помнит, что в прошлом году они здесь были.

— Чернику он вообще обожает! Когда Фимка был маленьким, мама ему собирала и с ладошки кормила, а потом он уже сам научился находить, — рассказывает Миша.

На протяжении всей нашей встречи Фима время от времени роет носом землю — ищет корешки, это еще одно его любимое лакомство.

— Это просто какой-то трактор неуправляемый! Бульдозер, экскаватор! Возле дома всю землю перекопал.

Кабанчик поворачивает к нам довольную морду — она вся в песке.

«Речная свинка» и настоящий гедонист

Чтобы Фимка мог спокойно гулять по лесу, его обрабатывают от клещей специальными препаратами. Хозяева говорят, что за все время не нашли на нем ни одного паразита.

— Мы регулярно показываем его ветеринару, даем таблетки от глистов, делаем все необходимые прививки — от бешенства и от чумки, периодически моем Фимку.

Но кабанчик и сам отлично справляется со спа-процедурами — вот мы наконец дошли до речки, и довольный Фимец смывает с себя «все болото», плюхается в воду, отряхивается, брызги от него летят в разные стороны. Рядом с питомцем только Миша — все остальные ждут на берегу. Теперь мы понимаем, почему хозяин называет Фиму Ихтиандром или речной свинкой — «поросенок» кайфует от умывания, вопреки расхожим стереотипам.

Фима любит людей и рад новым знакомым, однако хозяева стараются не приучать его к тому, что каждый человек — его друг.

— Фима всегда гуляет рядом, но как-то раз они пошли в лес с мамой, он отбежал довольно далеко и встретил в лесу незнакомого человека. Фимка подошел к нему поздороваться, а тот ударил его палкой — потому что испугался, и это понятно. Короче, стресса хватило и мужчине этому, и нам, — рассказывает Миша.

Чтобы избегать таких ситуаций, Фиму теперь выгуливает только Владимир или Миша — он их всегда слушается. Ну и в целом кабанчик — звезда только в соцсетях: круг людей, с которыми Фима общается вживую, сильно ограничен. Для журналистов Onlíner хозяева сделали исключение — и мы старались соблюдать дистанцию. Но получалось это не очень хорошо: как тут не почесать такого красавчика за ушком или не «дать пять» в пятачок?

Наступает ответственный момент — достаю из кармана Snickers. Фимка взволнован, но на «вкусняшку» сразу не бросается. Смотрит внимательными глазами, как я разворачиваю батончик, и терпеливо ждет. Вот это выдержка.

— Кладите на ладонь, не бойтесь, он не укусит.

И действительно, шоколадку Фимец берет очень деликатно. Исчезает она, правда, молниеносно. Кабанчик смотрит вопросительно: «И это все?»

— Фима, не попрошайничай, а поблагодари лучше, — пытается пристыдить кабанчика Миша.

Фимец покорил мое сердце настолько, что кажется, я готова была купить ему все сникерсы мира... Если бы они не были такими вредными для животного. Такие мысли, кстати, возникали не только у меня — в соцсетях поклонники Фимы иногда просят у Миши номер карты, чтобы перечислить денег «кабанчику на батончики». Хозяева не соглашаются, но сам факт таких жестов умиляет.

— Прилетает какой-то негатив в комментариях в адрес Фимки?

— Редко, но бывает. Спрашивают, когда шашлык из него делать будем.

Так что, хоть в это и трудно поверить, хейтеры у Фимки есть.

Кабанчик погулял по лесу, вывалялся в грязи, помылся, позаигрывал с новыми знакомыми, угостился вкусняшкой... теперь можно и отдохнуть. Фимец разлегся прямо на лесной дорожке и не собирается никуда идти. Пока мы чешем ему пузо, гедонист прикрывает глаза от удовольствия.

— Фимец, пошли, пора домой кашу есть.

Кабанчик нехотя встает и плетется за нами. Очевидно, у «поросенка» время дневного сна. Тем не менее, когда мы открываем машину, Фимка все ж пытается засунуть туда любопытный нос: «Ну а вдруг там спрятан шоколад?»

Пока, Фимец. Уезжаем с мыслью, что этот кабанчик точно живет свою лучшую жизнь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com